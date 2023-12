“Una brutta notizia per noi”: il tecnico biancoblù si dispera | Top player fuori 3 mesi

Bruttissima stangata per la società biancoblù, il tecnico italiano si dispera: il top Player della rosa starà fuori tre mesi

Lo sport che più amiamo, il calcio, è uno degli sport di squadra più popolari al mondo e anche tra le attività che comporta più infortuni tra gli atleti che la esercitano. Secondo alcuni studi, il 75-85% dei calciatori è soggetto ad almeno un infortunio ogni stagione.

L’Injury Frequency Rate (IFR) è l’incidenza con la quale i calciatori si infortunano e che calcola una statistica secondo la quale i professionisti sono soggetti a circa 9 infortuni ogni 1000 ore di attività, con variazioni che partono dai circa 5 infortuni negli Under 18, fino ad arrivare ai 17 tra gli amatoriali.

È uno sport che prevede scatti improvvisi, movimenti bruschi, a volte innaturali, che variano anche in base a condizioni esterne, quali preparazione in allenamento e terreno di gioco, in base alla società alla quale si fa riferimento.

Gli infortuni sono una vera piaga per gli atleti, in quanto li costringono a rimanere fuori per svariato tempo dal rettangolo di gioco. Quelli più comuni sono i traumi distorsivi, contratture e stiramenti muscolari che fermano il calciatore per tot settimane, fino ad arrivare ai più gravi, come lesioni, rotture dei legamenti crociati o rotture ossee, che costringono ad uno stop di svariati mesi.

Conseguenze

Negli ultimi anni la percentuale di atleti infortunati sta aumentando vertigisonamente. Questo è dovuto in particolar modo all’altissimo numero di match da disputare durante un’intera stagione calcistica, arrivando addirittura a giocare ogni tre giorni.

Per tal motivo, l’interesse verso le preparazioni atletiche, gli allenamenti e l’intensità dei carichi è notevolmente aumentato. Infatti, il calcio di oggi è differente rispetto a quello dello scorso decennio, in quanto si tende a curare maggiormente i dettagli nella parte atletica, con lo scopo di preservare il calciatore e ridurre la probabilità di infortunio.

Un Top Player out

Avere giocatori indisponibili crea sempre una difficoltà per la rosa in cui milita, a maggior ragione se il calciatore interessato è uno degl inamovibili titolari. Il Brighton di Roberto De Zerbi perde infatti uno dei suoi top player, che dovrà stare ai box per un lungo periodo.

Si tratta di Ansu Fati, il 21enne spagnolo ai quali fu affidata l’eredità del 10 di un certo Lionel Messi, a Barcellona. Complice un gravissimo infortunio al ginocchio, non è riuscito nel ritrovare la sua brillantezza e la sua classe nel corso della sua seconda avventura blaugrana, scegliendo di far parte della giovanissima rosa in Premier League. Una parabola sempre più in ascesa, condita da ottime prestazioni, fermata però dall’ennesimo infortunio. Come riporta il tecnico con estremo dispiacere in conferenza stampa, il calciatore starà out per almeno tre mesi, non chiarendo però di quale infortunio si tratti e di che entità.