Baschirotto, nuovo nome per la difesa | La big italiana lo prende in corsa

La big italiana corre sul mercato per rafforzare la rosa: Federico Baschirotto è il nuovo nome scelto per la difesa

Federico Baschirotto è un difensore italiano di 27 anni, che è partito dalle giovanili della Cremonese e dopo svariati anni in prestito nelle varie squadre delle medesime categorie, è arrivato a Lecce nell’estate del 2022, dopo aver militato nella Viterbese e nell’Ascoli.

La squadra leccese grazie alla vittoria con 71 punti del campionato di Serie B nell’annata 2020-2021, si è qualificata per l’anno successivo per la massima serie del campionato italiano, la Serie A. I giallorossi sembravano essere una delle papabili rose pronte a retrocedere, ed invece si sono rivelati una delle squadre sorpresa del campionato.

La rosa rappresentava alla perfezione le direttive del mister, che allora era Marco Baroni. Un undici titolare aggressivo e determinato, molto solido difensivamente e molto rapido nella costruzione della manovra offensivamente, il tutto aiutato da un’ottima preparazione atletica nelle sessioni pre-campionato.

Grazie a questi elementi , i ‘Lupi’ hanno strappato molti punti alle big di Serie A, ritrovandosi ai 3/4 del campionato a +10 dalla zona salvezza. Purtroppo però, quest’andazzo non ha retto fino al termine della stagione, ma comunque gli ha permesso di chiudere l’annata sedicesimi in classifica, a +5 dalla zona salvezza.

I punti cardine

Nella stagione attuale, la rosa allenata da Roberto D’Aversa, scelto a inizio anno dopo la separazione con Baroni, è tredicesima in Serie A ed ha una rosa di un validissimo livello, tra cui spiccano Wladimiro Falcone, che si sta dimostrando uno dei portieri migliori del campionato, Gabriel Strefezza e Federico Baschirotto, punto fermo da un anno e mezzo della difesa, grazie alla sua incredibile fisicità.

Proprio come fu per Morten Blom Due Hjulmand, centrocampista danese 24 enne, ceduto in estate allo Sporting Lisbona per 18 milioni di euro, i punti cardine dei giallorossi sono ben osservati sia dalle big del nostro campionato, che dalle squadre estere e pare che il calciatore con la percentuale maggiore di lasciare la penisola salentina, sia proprio il centrale italiano.

Interesse delle big

Le squadre che potrebbero essere maggiormente interessate sono la Roma di Josè Mourinho e il Milan di Stefano Pioli. Entrambe le rose stanno avendo un rendimento altalenante a causa dei tantissimi infortuni alle quali sono soggette, in particolar modo nel reparto difensivo.

I rossoneri addirittura, ad oggi, posseggono un unico centrale di ruolo, Fikayo Tomori, poichè Malick Thiaw, Pierre Kalulu, Pellegrino e Simon Kjaer sono indisponibili. Federico Baschirotto potrebbe dunque rappresentare una soluzione all’emergenza delle due rose e avrebbe la possibilità di dimostrare le sue qualità in delle piazze più importanti.