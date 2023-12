Si accascia a terra, dramma in campo | Dopo l’infarto l’annuncio dall’ospedale

Ancora paura su un campo di calcio: secondo malore per il fratello di un top player europeo, apprensione per la sua salute.

Il programma dei campionati nazionali ha ripreso il proprio regolare corso nell’ultimo weekend di novembre dopo la pausa del 19-20 novembre, l’ultima del 2023 per fare spazio agli impegni delle nazionali verso i rispettivi tornei in programma nella prossima estate o addirittura verso i Mondiali 2026.

Le selezioni del Centro e Sud America, come quelle africane, infatti hanno disputato due giornate del programma di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 che si svolgerà tra Canada, Messico e Stati Uniti, mentre quelle europee hanno ultimato il percorso verso Euro 2024, almeno per quanto riguarda i gironi eliminatori.

Al momento, infatti, sono noti “solo” 21 delle 24 nazionali che si contenderanno il titolo in Germania, dal momento che gli ultimi tre posti saranno assegnati attraverso i playoff tra le migliori formazioni dell’ultima Nations League non già qualificate, in calendario per il prossimo mese di marzo.

Proprio quella data segnerà la prossima pausa dei campionati nazionali dei principali paesi europei, trattandosi di una data Fifa da osservare e da impegnare con amichevoli per quelle selezioni, come fortunatamente il caso dell’Italia, che hanno già strappato il pass per la Germania.

Cordoba, dramma a lieto fine durante la partita contro il Melilla

Gli impegni delle nazionali però non hanno fatto fermare il programma dei campionati di seconda divisione, ad eccezione della Championship inglese e della Serie B italiana, che non prevedono turni quando a fermarsi sono anche i tornei superiori. In Spagna, ad esempio, si è continuato a giocare per i campionati dalla Primera Federacion in giù.

La seconda divisione, in particolare, non ha ancora conosciuto soste dal giorno della disputa della prima giornata, il 26 agosto, e così sarà fino al 16 dicembre, quando per le 80 protagoniste, suddivise in quattro gironi da 20, scatterà il meritato riposo fino al 3 gennaio. Per una squadra in particolare, il Cordoba, la sosta natalizia sarà molto speciale, dopo la grande paura, per fortuna con lieto fine, vissuta da tutto il gruppo lo scorso 3 dicembre.

Nuovo malore per Dragisa Gudelj: le sue condizioni

In occasione del match giocato in casa del Melilla, e valido per la 15° giornata, infatti, il difensore serbo Dragisa Gudelj si è improvvisamente accasciato al suolo, vittima di un malore. Sul campo si sono vissuti attimi di terrore per la salute del fratello minore del più celebre Nemanja, giocatore del Siviglia e della nazionale serba. Terrore acuito dal fatto che il giocatore era stato vittima di un episodio simile lo scorso marzo, a causa di un arresto cardiaco.

In quell’occasione a Gudelj sarebbe poi stato impiantato un defibrillatore automatico che ha permesso al giocatore di continuare a giocare, ma questo nuovo malore allunga seri dubbi sul proseguimento della sua carriera. Il Cordoba ha rassicurato sulle condizioni del giocatore al quale, trattenuto in ospedale per accertamenti, la vita è stata salvata proprio dal defibrillatore sottocutaneo.