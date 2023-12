De Laurentiis aspetta le dimissioni: per il tecnico ore contate | Si è già stancato di lui

Sono ore febbrili per il club in cerca di riscatto. Ecco cosa potrebbe accadere: il tecnico sta valutando le dimissioni.

Una situazione difficile e una via d’uscita dolorosa quanto probabilmente necessaria. Si parla ancora una volta delle possibili dimissioni del tecnico, che nelle ultime settimane non è riuscito a trasmettere quella voglia di essere protagonisti alla squadra.

Normale dunque pensare a questo epilogo, con il responsabile tecnico, l’allenatore appunto, che sarebbe pronto a prendersi tutte le responsabilità. L’ultima sconfitta, tra l’altro contro una compagine che sulla carta non lotta per gli stessi obiettivi, ha sancito l’inizio della crisi.

Una parola che circola con grande frequenza tra campo e spogliatoio, investendo chiunque passi per quella strada. In questo caso il tecnico sta valutando il da farsi, cercando di capire se una sua eventuale permanenza possa di fatto cambiare le cose.

La società invece è in una posizione di attesa. Sa di aver fatto tutto ciò che era possibile, agendo nel migliore dei modi, dall’inizio della stagione. Ora si tratta di assumersi le proprie responsabilità e prendere una decisione che possa scuotere l’ambiente.

Il tecnico pensa all’addio

Stiamo parlando del grave momento di difficoltà del Bari di Luigi De Laurentiis. Come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, sarebbero proprio queste le ore di un summit tra proprietà e dirigenza per capire come muoversi e dare una svolta a questa prima parte di stagione. Un incontro reso necessario dalle circostanze e dal timore di dover archiviare anzitempo una stagione importante.

I pugliesi hanno difficoltà a trovare la via del gol e arrivano da due sconfitte consecutive, l’ultima sul campo del Lecco ha fatto parecchio rumore. Il ds Polito, che incontrerà il numero uno del club De Laurentiis, ha annunciato che la squadra andrà in ritiro.

Marino cerca una via d’uscita

L’incontro tra dirigenza e proprietà chiarirà quali saranno le prossime tappe del percorso. Intanto il tecnico Pasquale Marino starebbe seriamente pensando alle dimissioni. La squadra, dal suo punto di vista, non è riuscita a cambiare marcia e a dare segnali incoraggianti ai tifosi.

La società apprezza il gesto e intanto prova a immaginare un futuro senza il tecnico siciliano. Il suo eventuale successore dovrà lavorare molto sulla testa di questi ragazzi, che sembrano irriconoscibili in questa prima parte della stagione. Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis si aspetta una ripartenza in grande stile.