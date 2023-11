Spalletti tienilo d’occhio: un top allenatore garantisce per lui | Scalpita per esordire in azzurro

Ottenuta la qualificazione ai prossimi Europei, il ct della nazionale italiana potrà puntare sul nuovo talento del nostro campionato.

Sta letteralmente bruciando le tappe con il suo club e allora viene naturale pensare a quello che può riservare il futuro. Partita dopo partita gli addetti ai lavori si stanno rendendo conto del suo valore e qualche abboccamento ci sarebbe già stato.

Il mercato di gennaio si avvicina e chi vuole rinforzare il reparto ha già inserito il suo nome nel file di riferimento. Bisognerà però capire la volontà del calciatore e quale tipo di percorso sarebbe più adatto per continuare la crescita e non bruciarsi.

In tanti hanno smarrito la via dopo grandi aspettative. A volte bastano alcune prestazioni convincenti per occupare con titoloni lo spazio in prima pagina. Tuttavia i tempi sembrano maturi per provare a fare il salto in una squadra che lotta per obiettivi importanti.

Il suo allenatore, che lo vede ogni giorno in allenamento e apprezza determinate doti, ha le idee chiare. Al ragazzo serviranno almeno altri 6 mesi di continuità e buone prestazioni prima di provare un ambiente nuovo. L’obiettivo è sempre quello di migliorarsi.

“Se sono rose fioriranno”

Mister Claudio Ranieri non ha dubbi. Il calciatore ha grandi qualità ma ha bisogno di fiducia e di tempo prima di poter ambire a qualcosa di ancora più prestigioso. “Sta facendo dei passi da gigante. Ha commesso qualche errore fisiologico di posizione. Gli ho parlato e sta migliorando partita dopo partita”.

Stiamo parlando del difensore Alberto Dossena, vera e propria rivelazione di questa prima parte di stagione, tanto da essere accostato a grandi club. L’obiettivo è solo uno. “Nazionale? Lasciamolo crescere, se sono rose fioriranno” prevede il tecnico del Cagliari.

I tempi sono maturi: doppia chance in arrivo

Il difensore del Cagliari sogna la Nazionale e nel frattempo alcuni club si sarebbero interessati al suo futuro. In particolare il Bologna del ds Marco Di Vaio, uno che sa riconoscere il talento. La squadra guidata dall’ottimo Thiago Motta ha ambizioni europee e Dossena sarebbe favorevole al trasferimento.

Una doppia chance che arriva al momento giusto. A 25 anni il difensore può finalmente spiccare il volo e ringraziare chi ha puntato su di lui fino a questo momento. La prudenza di Mister Ranieri non è mai troppa. Prima del salto ci sarà tempo per aiutare il Cagliari in una salvezza che si preannuncia molto combattuta.