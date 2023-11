È stato il chiodo fisso di Cassano | Ora è in lacrime: si è rotto il crociato

Il pupillo di Antonio Cassano è costretto a fare i conti con un infortunio gravissimo: rottura completa del crociato.

Antonio Cassano e la sua comunicazione che non ha peli sulla lingua: sfrontata, irriverente e senza mezzi termini. Negli anni abbiamo imparato a conoscere le sue idee e la sua visione del calcio, improntata sul bel gioco e sulla tecnica sopraffina.

Una visione che è stata ereditata dalla sua carriera, a detta di molti al di sotto ampiamente delle aspettative che si erano generate attorno a lui ma comunque soddisfacente nei lampi di genio che ci ha abituato ad ammirare con le maglie di Bari, Roma, Real Madrid, Inter, Milan e Parma.

Da sempre è innamorato dichiaratamente del calcio offerto da Leo Messi, tanto da non ammettere alcuna discussione quando viene paragonato ad un altro gigante di questo sport come Cristiano Ronaldo: un amore tale da chiamare il figlio Lionel in onore del talento argentino.

La qualità sempre al primo posto: è questo il mantra di Fantantonio, ripetuto fino allo sfinimento nelle puntate di questi anni di Bobo TV, il format portato avanti fino a poco tempo fa con gli amici Lele Adani, Nicola Ventola e Christian Vieri.

Bellingham? No, grazie

Questa sua passione sconfinata nei confronti dell’ex numero 10 dei blaugrana, è confluita nell’ammirazione a priori dei cardini teorici del Barcellona, con il suo tiki taka, i suoi giocatori dal baricentro basso e un possesso continuo palla al piede, tanto da mettere un gradino sotto tutti gli altri talenti del globo.

È il caso ad esempio di Bellingham, di cui solo pochi mesi fa Cassano commentò così il folgorante inizio di stagione: “Bellingham, a differenza vostra, a me non piace. Può piacere a voi…”. Oppure quello di Haaland, la cui principale accusa è stata quella di “non saper giocare a calcio”, fiuto del gol a parte.

Gavi, rottura del crociato in nazionale

Proprio uno dei talenti prediletti dal Pibe de Bari è stato nelle ultime ore al centro di un episodio che potrebbe comprometterne la carriera. Parliamo di Gavi, centrocampista spagnolo reduce da un brutto infortunio.

Il funambolo del Barcellona si è infatti rotto il crociato in occasione della partita contro la Georgia, finendo anzitempo la stagione e dicendo di fatto addio all’opportunità di giocare l’Europeo in Germania.