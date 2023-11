“Torna Ferguson”: colpo di scena in Premier League | Dopo 10 anni è successo davvero

La leggenda del Manchester United è pronta a tornare. I tifosi sono già in delirio. Questione di ore per l’annuncio

Rileggere la storia (e dunque il palmarès) di Sir Alex Ferguson significa ritrovare non solo uno dei manager più vincenti del calcio inglese ed europeo ma uno dei riferimenti per un ruolo che negli anni ha mutato aspetto. Basti pensare che in Italia, tolti pochissimi esempi, questi casi non esistono.

Nel calcio come nello sport in generale si compete per la vittoria e ci scuseranno dunque i tifosi dell’Atalanta se non abbiamo citato il loro Gian Piero Gasperini, a Bergamo dal 2016. Il binomio Ferguson-United ha rivoluzionato il modo di pensare il calcio ad alti livelli.

Un manager in grado di gestire uno spogliatoio di giovani talenti e campioni affermati, ottenendo risultati sul campo e aiutando la società a crescere anche al termine dei 90 minuti. L’incontro con Cristiano Ronaldo rappresenta una delle sintesi perfette di questo percorso. A volte si può fare un passo indietro per aiutare un calciatore a sbocciare.

Tutti gli vogliono bene e adesso, dopo tanti rumors ecco la notizia che stavamo aspettando. Sir Alex Ferguson è pronto a tornare. Ecco quale sarà la sua missione.

I tifosi si affidano alle statistiche

Non può essere un avvenimento casuale e il destino ha in parte già scelto quale sarà il futuro del club inglese, da anni fuori dall’élite del calcio europeo. Tra investimenti sbagliati e pressioni di un ambiente molto particolare, la proprietà sta cercando di risalire la china.

Dieci anni fa, proprio con Ferguson in panchina a Old Trafford, è arrivata l’ultima vittoria della Premier League. Un dato che può essere letto ora con un filo di speranza in più nel cuore. Ecco cosa manca per tornare davvero protagonisti.

Il ruolo di Ferguson per tornare alla vittoria

Lo United vuole uscire dalle sabbie mobili della mediocrità e per questo, come riporta il Telegraph, avrebbe deciso di richiamare il manager più vincente della sua storia. Jim Ratcliffe potrà contare su Ferguson per ristrutturare dall’interno il club e riportarlo dove merita.

Nell’agenda della dirigenza c’è già un nome cerchiato in rosso. Si tratta di Dougle Freedman, direttore sportivo del Crystal Palace dei miracoli e persona che Ferguson conosce molto bene. Solo in un secondo momento ci sarà un inevitabile confronto con i giocatori. I Red Devils vogliono tornare ad alzare la voce.