“Vieri abbandonato”: la verità è straziante | L’ex Inter lasciato solo e ferito

Sono giorni difficili per l’ex attaccante di Juventus, Lazio e Inter, alle prese con una delicatissima e inaspettata vicenda personale.

“Solo” 31° nella classifica dei marcatori all time della Serie A, con 142 gol, 103 dei quali realizzati con la maglia dell’Inter, ma secondo, tra i “centenari”, solo a Alberto Gilardino nella speciale classifica dei bomber che hanno “distribuito” le proprie reti tra più squadre.

Questo e molto altro è stata la carriera di Christian Vieri, capace di far esultare tifosi di sei squadre italiane diverse oltre a quella nerazzurra, nella quale l’ex centravanti ha speso gli anni migliori, tra il 1999 e il 2005. Stagioni nelle quali l’Inter non è riuscita vincere nulla, sfiorando lo scudetto in quel 2001-’02 chiusosi per la squadra di Hector Cuper con il “fatal” 5 maggio.

Quel giorno Vieri vestiva i panni dell’ex contro quella Lazio che solo tre estati prima lo cedette a peso d’oro, ben 90 miliardi delle vecchie lire, ad un’Inter che pochi mesi dopo la beffa per un altro scudetto svanito in extremis, quello del 1998, non badò a spese per formare una coppia gol che avrebbe dovuto fare faville, quella tra Bobo e Ronaldo.

La sfortuna che si è accanita sul brasiliano con due gravi infortuni avrebbe spezzato sul nascere i sogni dei tifosi dell’Inter e quel duo da favola di fatto non riuscì quasi mai ad allietare le domeniche del popolo nerazzurro. La carriera di Vieri sarebbe proseguita per altri quattro anni, senza però più riuscire a confermarsi ad alti livelli.

Da bomber a imprenditore: Bobo Vieri, la nuova vita e le polemiche

Eppure Bobo non può certi dirsi scontento per la propria parabola calcistica, che lo ha visto conquistare anche il titolo di capocannoniere della Liga spagnola, primo e finora unico italiano a riuscirci, con 24 gol in 24 partite nell’Atletico Madrid nel 1998 oltre che realizzare ben 23 gol in 49 partite con la nazionale italiana.

Sul piano privato nel 2019 Vieri ha trovato l’amore della propria vita sposando Costanza Caracciolo, che gli aveva già dato una figlia, Stella, nel 2018, mentre nel 2020 sarebbe nata Isabel. Insomma, fino a pochi giorni fa l’ex attaccante non poteva certo dirsi un uomo infelice, scontento o tradito. Ora, però, tutto è cambiato e alcune amicizie storiche sembrano essersi irrimediabilmente compromesse.

‘BoboTv’, scoppia il caso: spunta la minaccia delle vie legali

Il “caso Bobo Tv” continua infatti ad animare i dibattiti social degli appassionati di calcio. Il fortunato format al quale Vieri aveva dato vita nel insieme a Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola è letteralmente imploso per motivi ancora non chiari a nessuno, eccetto che ai diretti interessati, che continuano però a scambiarsi pesanti accuse. Così, dopo che Adani aveva parlato di “prese in giro” e dell’”impossibilità di proseguire insieme”, Vieri ha risposto addirittura attraverso i propri legali.

Gli avvocati dell’ex attaccante hanno infatti minacciato di “agire in sede civile e penale” nei confronti di chi diffonderà “contenuti apertamente diffamatori, offensivi e denigratori dell’immagina privata e pubblica di Vieri”. Il tutto dopo che lo stesso Bobo, su Instagram, ha cercato di ricostruire la rottura: “Il 31 ottobre ho avuto un diverbio con Lele sulle strategie social future della Bobo Tv, poi, tre giorni dopo, a poche ora dal live, Lele, Antonio e Nicola mi hanno comunicato con tre vocali che non si sarebbero presentati. Sento parlare di rispetto per la gente, ma in quel momento i miei tre amici mi hanno lasciato solo”. Quale sarà la verità? L’unica, per il momento, è quella di una serie di amicizie andate in frantumi.