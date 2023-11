Italia ‘fatta fuori’ dagli Europei: bomba sganciata poco fa | Ha deciso tutto lui

Gli Azzurri di Luciano Spalletti con il fiato sospeso verso Euro 2024: le parole che nessuno avrebbe mai voluto leggere.

Quattro anni dopo, anzi tre, la prima edizione itinerante della storia, il campionato europeo di calcio tornerà nel 2024 ad essere ospitato da una sola nazione. La scelta della Uefa è caduta nell’ormai lontano settembre 2018 sulla Germania, che ha battuto nettamente la concorrenza della Turchia, conquistando 12 voti contro quattro.

La nazione tedesca è così diventata dopo la Francia, che ha ospitato il torneo nel 1984 e nel 2016, il secondo paese ad organizzare gli Europei “in autonomia” e tale resterà almeno fino al 2036, dal momento che le edizioni 2024 e 2028 sono state assegnate congiuntamente rispettivamente a Regno Unito e Irlanda e a Italia e Turchia.

La manifestazione si svolgerà dal 14 giugno al 14 luglio e vedrà la Germania cercare di sfatare il tabù delle nazionali ospitanti, capaci di vincere il torneo in una sola occasione. A riuscirci fu la Francia nel 1984, in finale sulla Spagna, mentre proprio i Bleus 32 anni più tardi subirono una delle sconfitte più cocenti della propria storia, in finale contro il Portogallo.

Tra le “beffe” come non ricordare quella nella quale incappò nel 2004 lo stesso Portogallo di un giovanissimo Cristiano Ronaldo, che vide sfumare per sempre il sogno di vincere un torneo in casa con la propria nazionale con la sconfitta in finale contro la sorprendente Grecia, ma pure quella dell’Italia, che nel 1980 si dovette accontentare della semifinale tra mille recriminazioni per l’arbitraggio della gara decisiva del girone contro il Belgio.

Euro 2024, quali sono le nazionali favorite? C’è chi non ha dubbi…

Pure l’Inghilterra in quanto a rimpianti è seconda a poche, tra la semifinale persa ai rigori nel 1996 contro la stessa Germania e soprattutto il sogno sfumato dell’“it’s coming home” proprio nel 2021 a Wembley contro l’Italia. Insomma, le nazionali che per motivi diversi vedranno Euro 2024 come un’occasione di riscatto anche storica sono tante, sostanzialmente quasi tutte quelle che possono venire annoverate tra le favorite.

Sette mesi prima del via è difficile scremare il lotto delle formazioni più accreditate per giocarsi il titolo, non solo perché le qualificazioni sono ancora in corso, ma anche perché molto dipenderà dall’esito del sorteggio dei gironi, previsto per il 2 dicembre ad Amburgo. Eppure, c’è già chi sembra avere le idee chiare, escludendo i campioni in carica dalla rosa delle favorite.

Germania, Gündogan fa fuori l’Italia: “Ecco chi può vincere Euro 2024”

Si tratta di Ilkay Gündogan. L’ex capitano del Manchester City, approdato in estate a parametro zero al Barcellona, ha snocciolato ad ‘AA Spor’ i nomi di quelle che ritiene essere le avversarie più pericolose per i padroni id casa: “Tra le mie favorite metto la Francia e l’Inghilterra, che hanno due o tre giocatori davvero forti. Poi dico Portogallo, ma ci siamo anche noi e la Spagna. E spero anche la Turchia…”.

Parole per certi versi comprensibili quelle del centrocampista di origini turche, nuovo capitano designato della Germania targata Julian Nagelsmann, che subito dopo essere succeduto a Hansi Flick ha deciso di togliere i gradi a Manuel Neuer per affidarli al più carismatico ed esperto dei giocatori di movimento. Fa però sensazione il fatto che Gündogan non abbia inserito la nazionale campione in carica neppure in “terza fila”. Vero che dopo Euro 2021 l’Italia ha mancato il pass per il Mondiale in Qatar e che il gruppo di Spalletti è in formazione, ma chissà se queste parole pungoleranno nell’orgoglio gli Azzurri in vista di un appuntamento tanto atteso.