Milan, rilancio decisivo e addio a gennaio | Saluta i rossoneri dopo 5 anni

Il giocatore pronto a salutare dopo un’estate tormentata. Non è stato trovato l’accordo con la società.

I matrimoni si fanno in due e quello in questione sembra di difficile realizzazione. Dopo un’estate trascorsa a schivare le voci di mercato, il giocatore si sarebbe convinto a lasciare i rossoneri. Il motivo risiede nelle conversazioni avute negli ultimi mesi con la società.

Anche in questo caso c’è di mezzo un contratto. Il giocatore e il club rossonero hanno idee diverse sul futuro. Se il diretto interessato vorrebbe restare (a cifre nettamente superiori a quelle che percepisce adesso), la dirigenza non avrebbe tutta questa fretta di accontentarlo.

Ecco perché in questa fase di stallo si è inserito un club che ha inseguito a lungo in estate il giocatore, per poi doversi arrendere in seguito alle indicazioni di Stefano Pioli. Ora le strade potrebbero davvero dividersi.

Il mercato di gennaio si avvicina e alcune valutazioni potrebbero essere decisive ai fini di una partenza illustre. Il giocatore è combattuto. Ecco cosa può accadere nelle prossime settimane. Il Milan è sereno.

Il Fenerbahce ci riprova per il giocatore

Dopo un’estate passata ad inseguirsi, il club turco vorrebbe riprendere i discorsi legati al possibile trasferimento di Rade Krunic. Il giocatore, da sempre apprezzato da Pioli, ha un contratto in scadenza nel 2025 e ancora non è stata trovata la quadra con il club rossonero, che non sembra avere poi tutta questa fretta di archiviare il fascicolo.

Secondo il portale Sporx, il Fenerbahce vorrebbe sfruttare lo stallo tra il centrocampista e il Milan per inserirsi e regalarsi un centrocampista di grande esperienza in vista del mercato di gennaio.

Accordo lontano: i dettagli

L’aspetto economico della trattativa per il rinnovo di contratto è sicuramente quello destinato a fare la differenza, con Krunic che in questo momento sembra essere un po’ più lontano dal Milan. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport i termini dell’accordo sarebbero noti, con i rossoneri che non avrebbero alcuna intenzione di compiere ulteriori sacrifici per trattenere il centrocampista bosniaco.

Per restare in rossonero il calciatore chiede tre milioni netti a stagione, esattamente il doppio di quanto percepisce adesso. Il Milan vorrebbe arrivare al massimo a due milioni e mezzo. A queste condizioni la possibilità di un trasferimento al Fenerbahce si fa sempre più concreta. Dopo tanti sforzi e lunghe attese, in un caso o nell’altro arriverà la fatidica fumata bianca.