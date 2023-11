“Il più veloce della Serie A”: colpo grosso della Juve | Può spaccare il campionato

I bianconeri sono alla ricerca del calciatore per poter puntare subito allo scudetto. L’idea di Cristiano Giuntoli.

Ci sono una Juventus che ha riassaporato la parte più nobile della Serie A, a soli due punti dall’Inter capolista e una che pensa già al futuro. Per la stagione in corso l’obiettivo si chiama qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Un traguardo non solo sportivo ma anche economico.

Se è vero che vincere aiuta a vincere, il big match contro i nerazzurri di Simone Inzaghi può essere la grande occasione per lanciare un messaggio forte al campionato. Battuto il Milan a San Siro ora non resta che regalarsi una notte speciale davanti ai propri tifosi, proprio quelli che non si sono mai arresi di fronte alle difficoltà.

Lautaro Martinez & Co partono da favoriti ma troveranno di fronte a sé una Juventus determinata a ristabilire le vecchie gerarchie. Massimiliano Allegri sta approfittando della sosta per mettere a punto la strategia perfetta per inibire il gioco di Calhanoglu e compagni.

Nel frattempo la dirigenza pensa anche al futuro e a come rinforzare una rosa che parte comunque da un’ottima base. Il Football Director Cristiano Giuntoli ha un’idea per svoltare a tutta velocità.

Colpo dalla Serie A: ecco chi lo prende

Nel campionato italiano c’è un club che da sempre investe in maniera massiccia sullo scouting, arrivando prima delle altre big su calciatori di primo piano. Da un’intuizione nasce così un percorso vincente, che si concluderà con la cessione del calciatore a cifre record.

Stiamo parlando naturalmente dell’Udinese. Negli ultimi anni il club friulano è riuscito a mettere in mostra grandi talenti, pronti in tempi record per il salto in una big. Da bianconero a bianconero, quello della Juventus potrebbe essere lo step decisivo. Il calciatore sta già sognando ad occhi aperti.

Ebosele alla Juve: cosa c’è di vero

Ha impressionato tutti per la sua velocità oltre a una caratteristica che in Friuli conoscono bene, la duttilità. Festy Ebosele ha tutto per un radioso futuro in una big di Serie A. La Juventus ci starebbe pensando in vista del mercato di giugno.

Cristiano Giuntoli potrebbe intavolare una trattativa con l’Udinese per Ebosele. L’idea è quella di assicurarsi un giocatore ideale per agire sugli esterni, anche a tutta fascia, come piace a Massimiliano Allegri. Energia e dinamismo per la Juve che verrà, quella che lotterà con ancora maggiore convinzione per lo scudetto.