‘Soltanto lui può salvarci’: Spalletti, convocazione urgente | L’ha chiamato all’ultimo secondo

Il ct ha deciso: arriva il calciatore per risolvere il problema del reparto. Con lui in campo tutti possono tirare un sospiro di sollievo.

Oltre l’emergenza. L’Italia non può assolutamente rifugiarsi negli alibi ma deve ottenere una vittoria che la avvicinerebbe all’obiettivo dichiarato. Non partecipare ai prossimi europei sarebbe una tragedia vera, soprattutto dopo aver osservato sul divano le gesta delle altre nazionali in Qatar.

Luciano Spalletti si affida al senso di responsabilità di un gruppo che ha bisogno di rivincite. Contro la Macedonia del Nord saranno i cosiddetti veterani a indicare la via ai più giovani, uno su tutti quel Giacomo Raspadori che dovrà cercare il gol per la storia.

Le ultime giornate a Coverciano sono state cariche di tensione. Inutile girarci attorno: la nazionale italiana si gioca tutto ma sa che ha le risorse per superare Elmas e compagni. Qualche infortunio di troppo ha complicato la marcia di avvicinamento all’evento più importante di questo 2023.

Il ct ha chiesto ai suoi di prendere in mano il proprio destino. Con una vittoria anche la critica più feroce non arriverebbe ai cuori dei giocatori. Ci sono 90 minuti per dimostrare al mondo intero che l’Italia ha imparato la lezione e questa volta non tradirà i suoi tifosi.

Caos infortuni: quanti dubbi per Spalletti

La vigilia di Italia-Macedonia del Nord è stata sicuramente scombussolata dal tema legato agli infortuni. Con un calendario così ricco di impegni era ed è inevitabile fare i conti con questa variabile. Il ct Spalletti è comunque riuscito ad assemblare una rosa competitiva in vista dei due impegni.

C’è un reparto in particolare che ha sofferto per la mancanza last minute di interpreti di assoluto valore. Le ultime notizie non faranno certamente piacere anche agli allenatori di club che, una volta iniziata la sosta, incrociano le dita e contano i minuti che li separano dalla ripresa del campionato.

Stop Bastoni: ecco il sostituto

Simone Inzaghi non avrà certamente preso bene la notizia. Alessandro Bastoni lascia il ritiro della nazionale per un risentimento muscolare al polpaccio destro e verrà valutato nelle prossime ore anche dallo staff medico interista.

Al suo posto ecco Gianluca Mancini, vicecapitano della Roma di José Mourinho. Una chiamata last minute che riempie di orgoglio il difensore in un momento così delicato per il calcio italiano. Tuttavia contro la Macedonia del Nord Spalletti dovrebbe schierare Gatti al centro della difesa, con ben 3 giocatori dell’Inter a completare il reparto, ovvero Darmian, Acerbi e Dimarco.