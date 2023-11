“Parte male agli occhi di tutti”: dito puntato contro De Laurentiis | Commesso un errore fatale

C’è un dettaglio che può fare una enorme differenza nel ritorno di Walter Mazzarri a Napoli. Ecco di cosa si tratta.

Stanno già scorrendo fiumi di parole, per citare il mondo della musica, attorno al nuovo insediamento sulla panchina del Napoli del tecnico Walter Mazzarri. Dieci anni dopo quella cavalcata, l’ambiente spera di trovare un uomo pronto a tutto per riportare in alto quei colori.

Per farlo avrà bisogno prima di tutto dell’approvazione della stampa. Il giochino del paragone tra Rudi Garcia e Luciano Spalletti era tanto prevedibile quanto inopportuno. Il risultato è che quella macchina perfetta non solo non esiste più ma ci ha perso anche il calcio italiano.

Quando si apre una nuova crisi all’ombra del Vesuvio in tanti si chiedono quale sia effettivamente il ruolo del numero uno del club campano. Secondo alcuni sceglie solo ed esclusivamente con la sua testa (e ha quindi grosse responsabilità su questo inizio di stagione, ndr), per altri ADL si fa consigliare sempre e comunque da chi gli sta attorno.

La verità sta forse nel mezzo. Ciò che conta adesso è che la piazza possa ritrovare l’entusiasmo perduto. La scelta di affidare la panchina del Napoli a un tecnico che era di fatto uscito dal calcio che conta si è rivelata più che azzardata.

Il casting del presidente

E allora, quando le cose non vanno per il verso giusto, tutti chiedono l’esonero dell’allenatore di turno. Una consuetudine che ha vissuto persino Spalletti prima di incrociare sulla sua strada l’occasione della vita. Sembrano passati anni luce da quello scudetto vinto in maniera così autoritaria.

Tornando a De Laurentiis, gli sforzi per il dopo Garcia si sono concentrati su due figure che conosciamo bene: Igor Tudor e Walter Mazzarri. C’è chi è pronto a giurare che WM sarà soltanto il traghettatore fino a giugno ma il campo può farci cambiare idea.

“Parte male agli occhi di tutti”: che stoccata

Il grande protagonista di queste ultime ore è stato ovviamente il presidente De Laurentiis. Il suo modus operandi nella scelta del nuovo tecnico non ha convinto e il giornalista ha sottolineato questo “passo falso” che complicherà probabilmente il futuro prossimo di Mazzarri a Napoli.

Il problema dei casting alla luce del sole quando si deve scegliere un allenatore è che, chiunque arrivi, apparirà inevitabilmente come una seconda/terza opzione. Insomma, parte male agli occhi di tutti: piazza e spogliatoio.#Napoli #ADL #Mazzarri #Tudor — Giovanni Capuano (@capuanogio) November 14, 2023

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio 24 ha evidenziato un piccolo problema: il tecnico dovrà convincere subito piazza e spogliatoio per colpe non sue. Questa sarà la prima importante vittoria da ottenere a tutti i costi.