Rivincita Adani, le cose sono andate così: che smacco per Vieri! Adesso lo sa tutta Italia

L’opinionista più famoso d’Italia non le manda a dire e risponde così ai suoi fan sui social. Arriverà la risposta di Bobo Vieri?

Un botta e risposta vero e proprio ancora non c’è stato ma le ultime notizie fanno pensare che avverrà presto. Anche questo è spettacolo, soprattutto quando a parlare sono dei personaggi pubblici che smuovono le coscienze di centinaia di migliaia di appassionati.

Il dibattito calcistico in stile talk show televisivo si è spostato sul web, con la Bobo Tv che ha rappresentato un fenomeno ormai consolidato, al quale è difficile rinunciare. La passione per questo sport può essere tremenda. Bastano pochi minuti per accendere la discussione.

I commenti e gli interventi degli spettatori, collegati semplicemente con il proprio cellulare, sono l’anima di questo nuovo fenomeno. Un movimento che, alla luce degli ultimi eventi, dovrà cambiare modalità di espressione, dovendo rinunciare ai suoi interpreti più iconici.

Stiamo parlando ovviamente dell’annuncio da parte di Bobo Vieri della fine del quartetto composto dall’ex Inter, Antonio Cassano, Nicola Ventola e il “saggio” Lele Adani. Ecco cosa è successo soltanto poche ore fa, attraverso una testimonianza social. Il programma, con un titolo diverso, è andato avanti.

L’attacco a chi non c’era

Dopo l’annuncio di Bobo Vieri si sono sprecati titoli in prima pagina e migliaia di parole. Nessuno può davvero affermare di conoscere la verità, custodita soltanto dai diretti interessati. Lele Adani, nel suo stile (e nel suo percorso potremmo aggiungere, ndr) ci ha tenuto a rimettere le cose al proprio posto.

Nessun caso mediatico, nessuna speculazione. Il calcio deve tornare al centro di tutto perché è il motivo che ha spinto questi quattro amici a condividere una passione. Niente di più semplice e pratico.

Nuovo botta e risposta

Nessuna schermaglia dialettica ma forse qualche sassolino dalla scarpa da togliersi c’era. Lele Adani è tornato a parlare sui social e in una storia ha ringraziato i suoi fan, ricordando l’importanza di parlare di futbol. Qualcuno ha visto in questa manifestazione un messaggio a chi non c’è più o forse a chi ha deciso di interrompere un percorso.

Si parte sempre dallo sport più amato per creare dibattito e nutrire le folle. Cambieranno i format e i protagonisti ma il pallone deve essere sempre al centro di tutto. Uno dei pilastri della filosofia dell’ex giocatore di Empoli e Fiorentina non è mai cambiato. La coerenza è uno di quei valori fondamentali per parlare non solo di calcio.