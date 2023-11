Il celebre stadio diventa un ‘cimitero’: clamoroso in Europa | Giocheranno accanto ai morti

La notizia ha dell’incredibile. È la prima volta che si parla di una cosa del genere. L’Europa intera è senza parole

Un dettaglio assai particolare è arrivato alla stampa e i pareri sono unanimi: si tratta di qualcosa che potrebbe fare la storia del club. Sappiamo bene come il calcio a ogni latitudine unisca le persone, a prescindere dalle etnie, le origini o i gusti. Quando la partita inizia siamo tutti uguali.

Una passione prorompente che si tramanda di generazione in generazione. Dai nonni ai nipoti. Che si tratti di una partita allo stadio o in tv poco importa. Conta esserci e spingere in tutti i modi possibili i propri beniamini. Alcune realtà si sono dimostrate ancora più attente al popolo degli sportivi.

In Spagna c’è un club che sta scrivendo la storia del calcio e ha avuto tra le sue fila alcuni dei giocatori più forti del mondo. In questa fase specifica della sua grandissima storia ha deciso di riavvicinarsi ai tifosi, rendendo omaggio a chi non c’è più.

Alcuni momenti sono indelebili. Nessuno potrà mai cancellare le emozioni vissute su un campo di calcio o sugli spalti. Ecco perché l’iniziativa è perfettamente coerente con il motto del club. Non è solo calcio è vita. E se ognuno di noi spende la maggior parte della sua esistenza a pensare al football qualche motivo ci sarà.

L’iniziativa del Barcellona è immortale

Come riportato da Fanpage.it, il Barcellona sta lavorando senza sosta per l’adeguamento della sua casa. Il salotto nel quale invitare amici da tutto il mondo e godere delle trame offensive degli uomini di Xavi. Uno spettacolo per gli occhi di milioni di appassionati.

C’è una novità. Il club ha deciso di accompagnare i propri tifosi proprio per tutto l’arco della vita. Non esistono momenti senza il Barça, vero e proprio motivo d’orgoglio e senso di una vita all’insegna dell’amore per questi colori.

Il Memorial FC Barcelona

“Il Barcellona ha pensato di costruire un’area esclusiva in cui far riposare le ceneri dei propri tifosi”. Sì avete letto bene. Un legame più indissolubile di così non è possibile stabilirlo. Si tratta di 180 metri quadrati adibiti ad ospitare i tifosi più fedeli, fino a 26 mila.

Per avere un posto per l’eternità si possono spendere cifre dai 250 ai 6500 euro, con tanto di targa commemorativa (solo per 9 mila fortunati, ndr). Un’iniziativa davvero particolare che verrà apprezzata da un tifo come quello catalano, molto fedele alla propria storia.