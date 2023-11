Garcia adesso trema, ecco la mazzata inaspettata | Rientro dopo la sosta

Assenza pesante e imprevista per il Napoli: il tecnico dei campioni d’Italia Rudi Garcia è incredulo, un titolare costretto al forfeit.

Dopo gli Europei 2020, slittati di un anno a causa della pandemia di Coronavirus, anche l’edizione successiva della rassegna continentale per nazionali rischia di essere condizionata da spiacevoli fatti extra-sportivi.

Prima l’emergenza sanitaria e le sue inevitabili conseguenze, ora i due fronti bellici aperti ai confini dell’Europa. A quello russo-ucraino si è aggiunta la drammatica recrudescenza di fuoco in Medio Oriente tra Israele e Palestina, dove si sta vivendo un’escalation di tensione che non si registrava da anni.

Le conseguenze sul piano sportivo sono facilmente prevedibili e potrebbero riverberarsi anche sui Giochi di Parigi in calendario per la prossima estate. Detto che agli atleti russi non sarà consentito di partecipare, così come la nazionale di calcio non ha potuto sostenere le qualificazioni per Euro 2024, nulla è certo neppure per le sorti di chi il conflitto lo sta vivendo da vittima.

Restando sul fronte calcistico, l’Ucraina è tuttora in lotta per la qualificazione all’Europeo, che i gialloblù cercheranno di contendere proprio all’Italia nelle ultime due partite del girone dominato dall’Inghilterra, o in alternativa attraverso la seconda opportunità offerta dai playoff che metteranno a disposizione altri tre posti.

Tegola Napoli, assenza inaspettata per la partita contro l’Empoli

Quanto a Israele, invece, con ancora quattro partite da recuperare nel Gruppo I il sogno di centrare almeno i playoff è ancora vivo, ma passerà dall’obbligo di fare tre punti nel recupero della gara contro il Kosovo, che è stato fissato dall’Uefa per domenica 12 novembre. Una scelta forzata dai tempi stretti del calendario, ma che rischia di creare non pochi problemi a diversi allenatori di club in giro per l’Europa.

Tra questi c’è anche Rudi Garcia, che ha incassato comprensibilmente non con entusiasmo la notizia che lo priverà di uno dei punti di forza della propria squadra come Amir Rrahmani per la gara che il Napoli dovrà disputare proprio domenica 12 novembre, al Maradona contro l’Empoli alle ore 12.30, ultimo impegno prima dell’ultima sosta della Serie A del 2023.

Rrahmani via con il Kosovo, Garcia perde un titolare

Certo il problema non riguarderà solo il Napoli. In Italia sarà coinvolto anche il Torino, che dovrà rinunciare a Mergim Vojvoda per la gara contro, ma resta il fatto che altre Leghe hanno optato per soluzioni differenti. Nella Liga infatti non si giocherà la gara tra Maiorca e Cadice, fissata proprio per il 12 novembre e rinviata a data da destinarsi su richiesta del club delle Baleari proprio per la convocazione di Vedat Muriqi con il Kosovo.

Facile pensare che le polemiche in Italia non mancheranno, ma si sa anche che il calendario fittissimo di impegni concede ben pochi margini di manovra per fissare eventuali recuperi. Quel che è certo è che Garcia riavrà a disposizione Rrahmani, che è appena rientrato da un infortunio muscolare, solo dopo la sosta per la gara del 25 novembre in casa dell’Atalanta. In tempo per le super sfide di dicembre contro Inter e Juventus.