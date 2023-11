Brahim Diaz sul viale del ritorno: Ancelotti non lo vede | Torna in Serie A per sfidare il Milan

Il talento del Real Madrid cerca casa: ecco dove potrebbe finire durante la prossima sessione di calciomercato.

Se c’è una caratteristica che non deve assolutamente mancare ai dirigenti italiani in sede di calciomercato è la lungimiranza. In tempi di vacche magre bisogna aguzzare l’ingegno e provare a prevedere il futuro, più roseo grazie a una cessione.

Su un altro tavolo, non molto distante, è bene iniziare a lavorare sulle opportunità che il mercato offre. Trattasi di giocatori che per diversi motivi non hanno ancora trovato la propria dimensione o sono semplicemente alla ricerca del riscatto.

La storia di Brahim Diaz al Milan è stata un susseguirsi di luci e ombre. Prima oggetto misterioso poi jolly in grado di spaccare le partite. Quel giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero quando è necessario sorprendere gli avversari tra le linee.

È proprio in questo segmento che la stella del Real Madrid ha fatto vedere le giocate migliori. Prestazioni che gli sono valse la chiamata del club che possedeva il suo cartellino. Tornare in Spagna non può mai essere una seconda scelta. Ora però le cose potrebbero cambiare. C’è un aspetto in particolare che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Torna in Italia per cambiare il suo destino

Tornato alla corte di Carlo Ancelotti, uno che ha vinto tutto e da quest’anno sta lavorando anche per il futuro del club madrileno inserendo molti giovani, Brahim Diaz ha giocato meno delle aspettative. Sarebbe stato così semplice lasciarlo dov’era.

I tempi non sono ancora maturi per vederlo giocare titolare al Bernabeu, forse perché la concorrenza è di casa nella società più gloriosa del pianeta. Il calciomercato arriva giusto in tempo per provare a trovare una soluzione per il giocatore e il club spagnolo.

Via da Madrid? Due big alla finestra

Quei 100 minuti giocati con la maglia del Real dimostrano che la storia d’amore tra Brahim Diaz e il club di Florentino Perez è ormai arrivata ai titoli di coda. Difficile pensare a un ritorno al Milan, anche se Stefano Pioli riaccoglierebbe più che volentieri il trequartista.

Attenzione alle strade che portano a Inter e Juventus. Soprattutto per i bianconeri la pista potrebbe accendersi nelle prossime ore. I bianconeri hanno bisogno di trovare alternative allo schema di gioco di base e in termini di imprevedibilità e fantasia l’ex Milan sarebbe il tassello perfetto. Per uno Stefano Pioli pensieroso c’è un Massimiliano Allegri pronto a sorridere.