Milan, ma che dici? | Clamorosa stilettata allo spogliatoio: “Sempre bello quando perde…”

Si riaccende clamorosamente il derby Inter-Milan: una dichiarazione che sarà destinata a far discutere. Frecciatina inaspettata.

A Milano, si sa, il derby è tutto l’anno. Passato quello del 16 settembre, con la fragorosa vittoria dei nerazzurri sui rossoneri per 5-1, è già tempo di frecciatine e dichiarazioni al vetriolo che infiammano le tue tifoserie.

Tifoserie che, per la verità, hanno il morale in questo momento agli antipodi: sorride l’Inter col suo meritato primo posto in classifica. La vittoria contro l’Atalanta è stata un concentrato di tecnica e pragmatismo, spingendo l’acceleratore quando era il momento di attaccare e gestendo il vantaggio, una volta trovato il 2-0.

L’unica nota negativa è rappresentata dall’infortunio di Pavard: il francese, campione del mondo nel 2018, è incappato nella lussazione della rotula del ginocchio, costringendo Simone Inzaghi a fare a meno di lui almeno fino al prossimo anno.

Il Milan è reduce invece dalla figuraccia di San Siro contro l’Udinese, uscita vincitrice col risultato shock di 1-0 grazie al rigore segnato da Pereyra. Stefano Pioli tenterà dunque di uscire da un periodo nero per la sua squadra, essendo stata battuta 3 volte su 4 (Inter, Juventus, Paris Saint-Germain) nei big match e perdendo punti preziosi anche con le piccole.

Il PSG alla finestra

Proprio i parigini saranno i prossimi avversari per i milanisti, che sono giunti al primo bivio della stagione: non vincere contro Donnarumma & co. vorrebbe dire di fatto dire addio ad ogni chance di qualificazione al prossimo turno.

Proprio il portiere della nazionale è atteso al ritorno a San Siro dopo il suo incredibile trasferimento nel 2021 a parametro zero: i tifosi gli hanno promesso una valanga di fischi (stile Lukaku, per restare in ambienti meneghini).

Un altro Milan in clima derby: parole di sfida

Evidentemente Milan Skriniar è ancora in clima derby: le dichiarazioni dell’ormai difensore parigino, rilasciate nella conferenza stampa di presentazione della partita (in campo stasera, ore 21), hanno fatto strizzare gli occhi ai suoi ex tifosi.

“Ho giocato tanti derby. Sento i miei ex compagni e ci messaggiamo, abbiamo un buonissimo rapporto e per gli interisti è sempre bello quando il Milan perde“. Queste le parole dello slovacco, che ha avuto da ridire anche sul suo ex dirigente: “Marotta dice quello che vuole, io non voglio creare casini e polemiche, so come andata e anche la gente del club dell’Inter. Oggi non è il momento di parlare, non voglio creare casini.”