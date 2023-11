Il derby a Roma è tutto l’anno | Ma ora combattono anche sul mercato: Lazio in vantaggio

Nell’attesa di vivere uno dei derby più caldi di sempre, Lazio e Roma si contendono il gioiello sul mercato. Ecco perché Lotito è in vantaggio.

12 novembre 2023, ore 18: lo Stadio Olimpico sarà teatro della sfida che nella Capitale viene attesa tutto l’anno. Sarà infatti il momento di Lazio-Roma, il derby che decreterà il padrone della stracittadina, almeno fino alla prossima sfida tra biancocelesti e giallorossi.

Le due squadre ci arrivano in un momento di forma tutto sommato simile: entrambe hanno deluso, tagliato il nastro di partenza, ed entrambe sono piuttosto lontane dalla zona Champions League, obiettivo dichiarato di entrambi i presidenti.

16 punti per la Lazio, con un ritardo di 3 punti sulla quarta Atalanta. Il sussulto nel Monday Match contro la Fiorentina è stata una scarica di adrenalina che può cambiare una stagione, dopo la fragorosa debacle in terra olandese contro un sorprendente Feyenoord.

14 punti per la Roma, che sul cinismo sacro il suo allenatore ci ha costruito una carriera e prova a ripetersi in questa stagione, dopo aver trionfato in Conference League e aver sfiorato l’Europa League con un dito. La partita contro l’Inter non è stata però, solo il ritorno di Big Rom a San Siro: molti l’hanno analizzata con occhio critico nei confronti dello Special One.

Mou non convince: difficile ricordare una Roma più brutta

19 tiri contro 3, 63% di possesso palla contro il 37, 3 chiare occasioni da gol contro 1: questi i numeri di Inter-Roma, la sfida che ha ripresentato Romelu Lukaku alla Scala del Calcio. Quel San Siro che prima lo decretò “Re di Milano” e ora lo ha ‘accolto’ con 30.000 fischietti.

Le ragioni per aver visto uno spettacolo a senso unico sono imputabili alle assenze che hanno falcidiato i giallorossi nell’ultimo periodo: oltre ai lungodegenti Abraham e Kumbulla, erano assenti anche Dybala, Pellegrini, Renato Sanches, Smalling e Spinazzola, quest’ultimo reduce da un affaticamento.

Willy Gnonto, oggetto del desiderio di un derby di mercato

Willy Gnonto è entrato nell’orbita di Roma e Lazio, secondo quanto riportato da Teamtalk. L’esterno italiano era stato al centro di un complesso intrigo di mercato, dal momento che in estate il Leeds (appena retrocesso in Championship) lo ha trattenuto con la forza, ignorando la sua volontà di cambiare aria.

Ecco dunque che, con l’avvicinarsi della sessione invernale di mercato, Gnonto potrebbe schiacciare l’acceleratore in ottica nuovo trasferimento: tra le due ad oggi la favorita parrebbe essere la Lazio di Sarri, che col suo 4-3-3 fornirebbe l’habitat naturale al nazionale azzurro per esprimersi al meglio.