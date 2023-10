Spunta un video shock: volano parole pesanti | Può incriminare diversi giocatori di Juve-Verona

Il momento per la Juventus è positivo ma le polemiche non si placano: spunta un video shock che può portare a diverse squalifiche.

90+6′: il minuto in cui Andrea Cambiaso ha tolto le castagne dal fuoco a Massimiliano Allegri, che già aveva in testa gli spettri di una brusca frenata dopo il pareggio che stava maturando allo Stadium, contro un Verona mai domo.

E invece, dopo l’ennesimo episodio che avrebbe aggravato i rimpianti (il palo di Milik nella stessa azione del gol), la maledizione si è finalmente spezzata e i 3 punti sono stati portati a casa all’ultimo secondo disponibile.

L’anticipo serale del sabato ci ha restituito però una Juventus che non si è mai arresa alle avversità, dopo ben due episodi controversi che hanno tolto dal tabellino (giustamente) due gol di Moise Kean, colpevole di un fuorigioco e di una manata a Faraoni (il quale poi ha accentuato le conseguenze).

La stessa uscita dal campo dell’attaccante italiano #18 aveva contribuito a scaldare gli animi, con una nervosa passeggiata verso gli spogliatoi per sbollire la rabbia di quello che aveva appena vissuto e l’incredulità per essere uscito dal campo in uno stato di forma così strabordante.

Gli episodi che hanno acceso gli animi

Tutto nasce, ancora una volta, da Moise Kean: il suo primo gol annullato per millimetri di fuorigioco (non discutibili) avrebbe innervosito chiunque al suo posto, il secondo invece è stata una mazzata psicologica che ha “costretto” Massimiliano Allegri a farlo uscire dal campo.

La sceneggiata di Faraoni (con le mani messe sul volto, solo una volta appreso il vantaggio bianconero) sarebbe stata una spada di Damocle sulla testa di chiunque, ma i bianconeri sono stati bravi a non farsi trasportare dall’onda poco lucida della partita.

Dopo il gol della #Juventus, volano parole grosse tra la panchina del #Verona e alcuni tifosi bianconeri 🤬 pic.twitter.com/yewLg0p06w — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) October 29, 2023

Il video della discordia

Nel filmato che gira in rete (video sopra), è evidente come i tesserati del Verona (in cui si vede proprio lo stesso Faraoni, nel frattempo richiamato in panchina da Baroni) si lascino andare a delle discussioni molto accese con i tifosi circostanti.

Qualora il giudice sportivo apprendesse questo filmato, potrebbero partire delle indagini per far luce a questo spiacevole episodio: l’ennesimo caso in cui l’adrenalina della partita ha sopraffatto le più logiche regole di civiltà.