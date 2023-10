Dramma improvviso, salta la gara | Per il top player una tragedia familiare

Il calciatore è sconvolto e per questo non parteciperà al prossimo impegno in programma. Ecco perché.

È una vera e propria sciagura familiare quella che ha per protagonista il calciatore di uno dei club più importanti al mondo. Le sue ultime ore sono state molto più che frenetiche, aggravate da una sensazione terribile che accompagna le tragedie.

Difficile concentrarsi sulla propria professione quando fuori dal campo accadono determinati eventi. Ecco perché il calciatore non parteciperà al prossimo impegno di campionato.

Un altro fattore determinante è stato sicuramente quello legato alla distanza dalla sua famiglia. Sono arrivate per ora notizie frammentarie ed è stato difficile ricostruire la vicenda. Il giocatore sta soffrendo molto questa situazione.

In attesa che gli organi di competenza facciano luce sulla vicenda, si può soltanto pregare per le persone coinvolte. Al di là del calcio, deve vincere la vita. L’episodio ha avuto grande risonanza a livello mediatico, soprattutto nel paese del calciatore.

Ore difficili per il calciatore

Stiamo parlando naturalmente della vicenda che ha come protagonisti principali i genitori del calciatore del Liverpool Luis Diaz. I genitori del calciatore sono stati rapiti in Colombia e si sta indagando sulla vicenda. Per ora è arrivata soltanto una prima indicazione in tal senso.

Il diretto interessato è parecchio scosso e questa notizia lo sta facendo sentire parecchio fragile e indifeso. Ecco cosa è successo e cosa ci si augura per le prossime ore, le più lunghe da quando Luis Diaz ha ricevuto quella prima telefonata.

Tutti per Luis Diaz: gli aggiornamenti sulla vicenda

Come riporta La Gazzetta dello Sport il sequestro avvenuto nelle ultime ore ha avuto come protagonisti dei banditi armati in moto che hanno bloccato il veicolo sul quale viaggiavano i genitori di Luis Diaz a Barrancas. Dopo le prime trattative la madre è stata liberata. Luis Manuel Diaz e Cilenis Marulanda, i genitori del calciatore del Liverpool, hanno vissuto delle ore di terrore.

La madre è stata rilasciata dai banditi mentre il padre è ancora nelle loro mani. Intanto nella rotonda vittoria dei Reds contro il Nottingham Forest c’è stato spazio per un pensiero per Luis Diaz. Diogo Jota, autore del primo gol, ha mostrato al pubblico una maglia con il numero 7 del calciatore colombiano. La speranza è che non succeda nulla di grave al padre e che possa essere presto liberato.