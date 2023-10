De Laurentiis, svelata la sua ossessione nascosta: “Anche in bagno…” | Ora si spiega tutto

La sfera privata del presidente del Napoli raccontata da chi lo conosce bene: spunta il più inaspettato dei retroscena.

L’inizio della stagione 2023-’24 è stato all’insegna della discontinuità per diverse grandi della Serie A. Fatta eccezione per Inter e Juventus, incappate solo in un paio di incidenti di percorso, le altre protagoniste più attese hanno alternato momenti buoni a lunghe pause.

Si pensi a Lazio e Roma, che solo da qualche settimana in campionato sono riuscite ad invertire la tendenza di un inizio disastroso, le cui conseguenze potrebbero avvertirsi a lungo termine nella rincorsa alle zone nobili della classifica. Ma si pensi soprattutto a Milan e Napoli, vittime di troppi alti e bassi.

In Champions League le situazioni di classifica di rossoneri e azzurri sono molto diverse, con la squadra di Pioli ultima nel proprio girone e quella di Garcia che già vede il passaggio agli ottavi con ampio anticipo. In campionato, invece, pur essendo il distacco dal vertice ancora contenuto, entrambe contano già due sconfitte.

Come fatale che sia, allora, trattandosi di squadre costruite per vincere, le posizioni dei due allenatori sono già finite nel mirino della critica, ma pure dei rispettivi dirigenti. A Pioli è accaduto dopo il tracollo nel derby e dopo il doppio ko ravvicinato tra Juventus e PSG, mentre Garcia sembra essere riuscito a mettersi alle spalle il momento più difficile.

Napoli, crisi alle spalle: merito della “cura De Laurentiis”?

I risultati e le prestazioni sono tornate a sorridere al Napoli dopo la pausa del campionato di metà ottobre e chissà che parte del merito della svolta non vada attribuito anche al lavoro di “ricucitura” svolto dal presidente Aurelio De Laurentiis. Il numero uno azzurro, dopo aver pubblicamente sfiduciato il tecnico francese, ha provato a ricomporre i cocci della situazione stando più vicino alla squadra.

La ricetta è stata quindi in apparenza semplice. Colloqui individuali con i giocatori, non solo i più rappresentativi, e lunga chiacchierata pure con lo stesso Garcia, al quale è stata rinnovata la fiducia, magari anche smentendo le voci circolate sui presunti contatti con altri allenatori allertati per prendere il posto dell’ex romanista.

Aurelio De Laurentiis e la scaramanzia: la rivelazione di Carlo Verdone

Basterà o ai primi, nuovi risultati negativi tutto tornerà in discussione? Si vedrà, ma quel che è certo è che avendo visto i primi effetti della scelta di stare più vicino alla squadra De Laurentiis non cambierà abitudini a breve. Se non altro per rispetto della scaramanzia, uno dei “mantra” del presidente del Napoli, come svelato da chi conosce bene il produttore cinematografico come Carlo Verdone.

Il regista romano, che ha lavorato a lungo con De Laurentiis, produttore di film quali “Il mio miglior nemico” e “Grande, grosso e… Verdone”, ha infatti svelato un curioso retroscena su “casa De Laurentiis” intervenendo sulle frequenze di Radio Serie A: “De Laurentiis è l’uomo più scaramantico del mondo. A casa sua ha diecimila corni, ovunque ti giri ne ha uno: uno contro gli invidiosi, uno contro il malocchio, uno per il Napoli… pure in bagno c’è un corno!” le parole di Verdone in risposta alla domanda sulla presunta scaramanzia alla base delle ricorrenti espulsioni subite da José Mourinho, allenatore della “sua” Roma.