È fatta per il Milan, contratto di 3 anni | Foto di rito e firma

Colpaccio per il Milan. La stagione è appena iniziata, ma è sempre tempo di annunci: ufficialità in casa rossonera.

Ottobre, mese di calciomercato. No, nessun refuso e nessun lapsus. Perché anche in pieno autunno, se non soprattutto in questa fase dell’anno, i dirigenti addetti alle trattative non possono abbassare la guardia e pensare di tornare a lavorare solo a gennaio.

Come noto la sessione invernale di trasferimenti era anticamente accompagnata dal sottotitolo “mercato di riparazione”, espressione che spiegava bene la finalità di una “finestra” che dovrebbe essere utile a chi si trovava costretto a rinforzare la rosa soprattutto sul piano numerico per far fronte a infortuni.

Diversi tra i dirigenti più apprezzati del calcio italiano, tra i quali l’ad dell’Inter Beppe Marotta, si sono spesso “trincerati” dietro questa parola magica per tentare di nascondere trattative più o meno segrete avviate a gennaio. “Non abbiamo nulla da riparare, non saremo protagonisti” è uno degli slogan più gettonati. Eppure, come detto, è sempre calciomercato.

Perché anche i dirigenti che a gennaio non hanno in effetti alcuna necessità di ritoccare la rosa hanno il loro bel daffare prima della fine dell’anno solare. Tra le urgenze ai primi posti delle agende del “bravo direttore sportivo” c’è ad esempio quella di rinnovare contratti la cui scadenza è piuttosto immediata, per evitare che sia… troppo tardi.

Milan femminile, tifosi in festa: rinnovo ufficiale

Nel calciomercato degli ultimi anni infatti lo svincolo, perdere un calciatore a parametro zero, fa meno paura di un tempo, anche perché i giocatori acquistati senza spendere un euro per il cartellino compaiono ormai in quasi tutte le rose. Eppure, soprattutto se si tratta di elementi cardine della formazione titolare, o ancora di giocatori fidelizzati da tempo, è sempre meglio fare il possibile per capire i margini per il rinnovo.

Tale concetto vale ovviamente anche per il calcio femminile, che da ormai un anno e mezzo è entrato nell’era del professionismo, con tutte le conseguenze positive del caso sugli ingaggi delle calciatrici e sullo status previdenziale delle stesse. Ecco allora che poche settimane dopo l’inizio della stagione il Milan ha comunicato ai propri tifosi un importante rinnovo.

Il riscatto e poi il rinnovo: l’escalation di Marta Mascarello nel Milan

Nella giornata di giovedì 19 ottobre sui canali ufficiali del club rossonero è stata ufficializzata la notizia del prolungamento del contratto di Marta Mascarello. La centrocampista piemontese, il cui accordo con il Diavolo sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno, ha apposto la propria firma su un nuovo contratto con scadenza fissata per il giugno 2026, seguita da foto sorridente d’ordinanza allegata al comunicato.

Classe ’98, Marta vanta anche quattro presenze nella nazionale maggiore, racimolate nel 2020, e corona così un percorso di crescita all’interno del Milan iniziato con il prestito dalla Fiorentina nell’estate 2022, con il riscatto deciso dal ds rossonero Elisabet Spina nel luglio scorso e completato dalla maglia da titolare che il tecnico Maurizio Ganz ha deciso di assegnarle nella stagione appena iniziata, nella quale le rossonere puntano a migliorare il terzo posto degli ultimi due campionati.