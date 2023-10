Di Lorenzo, il prolungamento non basta | Offerta milionaria e tifosi in lacrime

Il calciatore vacilla di fronte a un’offerta da record. Ecco cosa può succedere nelle prossime ore.

È stato un vero e proprio punto di riferimento per i compagni e per Luciano Spalletti nell’anno dello scudetto. Sembra passata un’epoca e invece Giovanni Di Lorenzo è ancora là, pronto a lottare su ogni pallone, per se stesso e per dare un esempio ai più giovani.

Anche così si diventa capitani di una squadra. Con Rudi Garcia in panchina, il difensore italiano campione d’Europa nel 2021 con la maglia della Nazionale, non è cambiato di una virgola. Grande impegno in allenamento, qualche sacrificio e una missione ben precisa.

Identificarsi con un popolo e una città. Lui che è da sempre termometro dello spogliatoio, pronto a dire una parola in più se serve o mettere davanti a tutto e tutti il lavoro. Proprio Luciano Spalletti ne aveva lodato le doti da capitano.

Servono uomini forti per superare l’Inghilterra e avvicinare il traguardo Euro 2024. Grazie a calciatori di questo spessore ogni impresa non sarà più impossibile. Intanto dal mercato arrivano delle voci che potrebbero minare la serenità del ragazzo.

Appuntamento con il destino

Fine luglio dell’anno scorso, quel 2022 che resterà per sempre nella storia del Napoli. Di Lorenzo rinnova con il club di Aurelio De Laurentiis fino al 2028 e ad annunciarlo, sul palco del ritiro estivo di Dimaro, è proprio il presidente.

Un boato accoglie con emozione una notizia tanto attesa. Il calciatore ha le idee molto chiare su quello sarà il suo futuro e persino l’agente conferma l’intenzione di legarsi a vita al club partenopeo. A distanza di un anno abbondante però qualcosa è cambiato.

I tifosi non possono crederci

La continuità di rendimento, le spiccate doti offensive e la sua leadership non sono skill passate di certo inosservate. Ecco perché le luci della ribalta potrebbero illuminare la carriera di Giovanni Di Lorenzo. Diversi club europei stanno studiando la situazione del calciatore azzurro. Vinto lo scudetto nella passata stagione, il difensore vorrebbe continuare a competere su tutti i fronti.

Di fronte a un’offerta clamorosa il Napoli valuterebbe eccome la cessione di uno dei simboli dello scudetto 2022/2023. Uno scenario che i tifosi vorrebbero allontanare definitivamente. Molto dipenderà dal futuro di Rudi Garcia, con buona parte dello spogliatoio ormai sfiduciata e stanca di seguire il tecnico francese. Le prossime settimane saranno decisive in tal senso per capire quale direzione prenderà la società.