Né Roma né Napoli: “È questo il suo desiderio” | Antonio Conte ha già deciso

Il tecnico spiazza tutti con la sua scelta. La società è pronta ad accoglierlo e ad accontentarlo sul mercato.

Le ultime uscite mediatiche di Antonio Conte non sono certamente passate inosservate e un po’ tutti giocano ad indovinare quale sarà la sua prossima destinazione. Secondo le indicazioni fornite dal diretto interessato, ciò che conta è ripartire da zero con un gruppo vincente.

Ciò significa che l’ex bandiera bianconera non sarebbe disposto a subentrare ai vari Garcia o Mourinho (tanto per citare due club, Napoli e Roma, accostati all’ex CT della Nazionale, ndr) ma preferirebbe impostare la stagione insieme alla società sin dal ritiro estivo.

Un altro punto importante riguarda la mentalità del gruppo a disposizione e la confidenza con la parola vittoria. Se è vero che si può costruire una squadra capace di competere per ogni traguardo, quell’1% di possibilità di vittoria che intravide nell’Inter nel 2019 ora deve aumentare in maniera consistente.

Ecco perché tra le pretendenti avanza il nome di un club che inizialmente non aveva trovato spazio sui giornali. Una destinazione perfetta per la cultura dell’ambiente e l’abitudine a lottare fino alla fine su ogni pallone.

Roma o Napoli? Conte ha scelto

Non sarà scappata una frase agli estimatori di Antonio Conte. Un addio prematuro che si è trasformato col passare del tempo in rimpianto. I tre anni in veste di allenatore sulla panchina bianconera sono stati i più intensi, è inutile negarlo.

Vincere lo scudetto con una squadra che ai nastri di partenza non era data come favorita è stata la sua grande impresa. A distanza di quasi 10 anni, Conte vorrebbe tornare dove è diventato uomo da giocatore e si è imposto da allenatore.

Il grande ritorno

Nel corso della rubrica di Romanews.eu “Senti chi parla…alle radio” è intervenuto l’ex calciatore giallorosso Roberto Pruzzo, che sul destino di Conte non ha dubbi. Ecco le sue parole: “Per quello che lo conosciamo è uno che se non gli piacciono le cose, si alza e se ne va”. Difficile pensare all’idillio con il numero uno del Napoli De Laurentiis.

“Non so se le squadre italiane sono in grado di mettersi a tavolino e prendere i calciatori che vuole Conte. Probabilmente a lui è rimasto questo desiderio di tornare alla Juventus“. Là dove per una questione di visioni differenti su presente e futuro tutto si era rotto. Di acqua sotto i ponti ne è passata nel frattempo e questo potrebbe essere solo l’inizio di un’altra storia vincente.