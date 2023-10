Milan, primo rinforzo ufficiale | Pioli è felice: può giocare subito titolare

Stefano Pioli può ritenersi sollevato: finalmente una buona notizia, un nuovo potenziale rinforzo sarà a breve a disposizione.

La Juventus, per il Milan, rappresenta tante cose: la Champions League sollevata a Manchester nel 2003 ma anche la fine del miniciclo cominciato nel 2011 con le vittorie in campionato e in Supercoppa.

Ma soprattutto, rappresenta il punto di svolta dal quale i ragazzi di Pioli sono partiti per diventare quello che sono oggi: il 7 luglio 2020, nel clima surreale generatosi attorno agli stadi vuoti, i rossoneri ribaltano la Juventus di Sarri da 0-2 a 4-2, in una sorta di passaggio di consegne ideale.

In quella partita, si videro lampi del giocatore che più di tutti ha trascinato il Milan verso la conquista dello scudetto del 2022: quel Rafael Leao in cerca di consacrazione che da giovane emergente divenne in un lampo leader tecnico di una squadra bellissima da vedere.

Da quel momento in poi, solo una vittoria per la Juve nei precedenti tra le due squadre: quell’1-3 a San Siro con la doppietta di Federico Chiesa e il gol di Weston McKennie e Pirlo in panchina felice ed esultante.

Ancora la Juve di mezzo

Già, perchè domenica sera alle 20.45 andrà in scena l’ennesimo capitolo di questa sfida infinita: la Juve torna a San Siro e se la dovrà vedere con la capolista. Sulla carta, difficile prevedere una vittoria dei bianconeri, reduci dall’ennesimo scandalo che ha coinvolto i suoi tesserati. Fagioli e Pogba saranno ovviamente out e con loro Danilo (tornato lesionato dalla nazionale) mentre restano ancora in dubbio gli acciaccati Chiesa e Vlahovic.

Juve, due volte il Paris Saint Germain, Napoli, Udinese e Lecce prima della nuova sosta di campionato: questo il cammino che attende i Pioli boys, rincuorati da una notizia che proviene dall’infermeria. Un vero e proprio rinforzo che ha bruciato le tappe e che non vede l’ora di contribuire alla causa.

Il ritorno del regista

È tornato. Ismail Bennacer varca nuovamente le porte di Milanello, primo step per il rientro in campo del regista algerino, infortunatosi nel derby di Champions League dello scorso maggio e reduce da un iter riabilitativo molto lungo.

È lui stesso ad annunciarlo, in un video su Instagram: “Ciao a tutti i tifosi, sono molto impaziente di tornare in campo e rivedervi. Ancora un po’ di pazienza, sono molto contento di essere qui con la mia seconda famiglia. Sono sempre molto orgoglioso di vedere lo stemma del Milan ogni giorno. Grazie a tutti, spero che ci vedremo molto molto presto”.