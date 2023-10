Dalle scommesse allo scandalo terrorismo: accuse terrificanti | Il calcio piomba nell’oscurità

Ci aspettano tempi bui. Il mondo del calcio non sarà più lo stesso dopo la diffusione delle ultime notizie.

Nelle ultime ore il mondo della comunicazione è stato letteralmente travolto dalle accuse, le indagini e le confessioni legate al mondo delle scommesse. Anche questa volta a pagare sono stati i tifosi di calcio, colpevoli sì di credere alle proprie squadre e continuare a seguirle allo stadio o davanti alla televisione.

Dopo le indiscrezioni di Fabrizio Corona, nuova “Fonte delle fonti” per chiunque si approcciasse a questo filone d’inchiesta, una nuova presunta lista di giocatori coinvolti. Uno scandalo che non conosce confini e che è pronto a colpire altri attori.

Si mormora infatti che oltre ai soliti noti ci siano anche le responsabilità di altri addetti ai lavori e club. Se lo saranno chiesto in tanti. “Come facevano a non sapere?”. Intanto l’Italia riscopre termini come gioco d’azzardo e ludopatia, piaghe sociali che non appartengono solo a questo sport.

In attesa che la giustizia faccia il suo corso e stabilisca con ordine e rigore quanto successo, c’è un altro caso che piomba sul mondo dello sport. Le ultime accuse di terrorismo sono terrificanti e il giocatore coinvolto non può certamente far finta di nulla. Ecco la sua risposta.

Il giocatore ha legami con il gruppo terroristico

Il calcioscommesse ha soltanto anticipato tempi ancora più duri. La posizione del giocatore in questione non è solo scomoda ma andrebbe spiegata dal diretto interessato al mondo intero. Persino le sue ultime scelte in sede di calciomercato potrebbero aver influito sull’attualità.

L’ex campione del Real Madrid Karim Benzema “ha legami con i Fratelli Musulmani”. L’accusa arriva direttamente dal Ministro degli Interni francese Geráld Darmanin, in occasione di un’intervista televisiva concessa a CNews. Una vera e propria bomba a orologeria.

La risposta del giocatore

“Il signor Karim Benzema ha notori legami, come tutti sappiamo, con l’organizzazione dei Fratelli Musulmani”, un gruppo politico radicale ma non terroristico, come puntualizza La Gazzetta dello Sport. Le accuse del Ministro francese arrivano dopo il tweet del Pallone d’Oro.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

Un messaggio di sostegno alle vittime palestinesi che è stato accolto, in tempi di guerra, come una dichiarazione politica. Il mondo del web non aspettava altro per riversare frustrazioni o accuse nei confronti di un personaggio pubblico. Benzema per ora non ha ancora risposto ma sa che in ogni caso le sue esternazioni sono destinate a far discutere ancora.