Non ci avete capito niente | Clamoroso Inzaghi, definito il rinforzo in attacco

Dopo settimane di speculazioni sul prossimo attaccante dell’Inter, finalmente un dato certo e inappellabile: deciso il mister X in attacco.

L’Inter è una macchina quasi perfetta: tecnica, corsa, esperienza, gol e unità d’intenti. La nuova stagione è cominciata sotto una nuova luna per Simone Inzaghi, che è più che mai desideroso di dimostrare quanta voglia abbia di vincere.

Una voglia che sicuramente si è vista in questo primo scorcio di stagione, inanellando una serie di risultati positivi invidiabili: uno su tutti, il derby stravinto contro i rivali di sempre (il quinto nell’anno solare, contando campionato, Supercoppa e Champions League).

La nota positiva è sicuramente arrivata dai nuovi acquisti, in particolare da Thuram: colui che avrebbe dovuto sostituire sulla carta il partente Lukaku ha in realtà sorpreso un po’ tutti, dimostrando delle qualità fisiche invidiabili e un senso del gol che nelle sue esperienze precedenti non sempre aveva dimostrato.

Sulla carta, il francese è l’unico tassello differente degli 11 che lo scorso giugno contesero la Coppa dei Campioni al Manchester City, sorprendendo di fatto tutte le altre sicuramente più attrezzate compagini. Il mercato ha puntellato invece le cosiddette “seconde linee”, che nel 95% delle altre squadre italiane sarebbero comunque titolari indiscussi.

Mancano i ricambi in attacco

Fa quasi sorridere come Simone Inzaghi possa contare, girando lo sguardo verso la panchina, su campioni del mondo come Benjamin Pavard e sorprendenti astri nascenti come Davide Frattesi mentre gli attaccanti di riserva latitano, per un motivo o per un altro.

Fino a qualche giorno fa, infatti, il principale indiziato colpevole per aver perso punti preziosi contro Sassuolo e Bologna era il “secondo attacco interista”, ovvero Arnautovic e Sanchez. Il cileno era sembrato avulso dal gioco e sempre in difficoltà fisica, mentre l’austriaco aveva la “colpa” di essersi fatto male contro l’Empoli e di non aver una prognosi precisa e ben definita.

Definito il piano di recupero

Invece è notizia dell’ultima ora quella che vede Marko Arnautovic tornare a disposizione di mister Inzaghi tra 20 giorni, quando all’orizzonte ci sarà l’importante sfida contro il Salisburgo in Champions League dell’8 novembre.

La buona nuova mette dunque a tacere tutte le voci che vedevano Beppe Marotta al lavoro per colmare l’assenza dell’ex Bologna, magari pescando tra gli svincolati (non c’è al momento un attaccante libero potenzialmente capace di fare l’attaccante dell’Inter) o tra i prestiti gratuiti. Il mister X in attacco vestirà la maglia numero 8 ed è impaziente di tornare.