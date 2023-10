La Roma fa piangere i bianconeri | Operazione da 12 milioni

Il calciatore ha dovuto decidere tra i due grandi club di Serie A. Che sfida tra José Mourinho e Massimiliano Allegri!

Come si fa a convincere un giocatore a scegliere il tuo progetto? L’evoluzione dell’allenatore manager prevede questa skill. Non solo lavorare sulla psicologia dei calciatori già a disposizione ma anche sui possibili nuovi acquisti.

Nascono così legami indissolubili tra allenatori e calciatori, con questi ultimi che farebbero letteralmente di tutto per ricevere ordini dal loro padre calcistico. Lo sa bene José Mourinho, capace di convincere Paulo Dybala a vestire il giallorosso ma anche di influire sulla scelta di Romelu Lukaku.

Ai tempi dell’Inter lo Special One era il vero maestro spirituale di Sneijder, Eto’o e tutti quei campioni in grado di vincere tutto. Ora che sul ring ci sono il giallorosso e il bianconero, il portoghese farà di tutto per vincere anche questo incontro.

Il calciatore deve decidere dove proseguire il suo percorso e da quale allenatore può imparare di più come uomo e professionista. Ecco le ultime indiscrezioni su questa importante trattativa di mercato.

Le doti che piacciono a Mou

Leggendo la storia di Matt Targett, difensore classe 1995 del Newcastle, si possono scorgere quelle esperienze che piacciono a Mou. Entrare nell’Academy del Southampton a soli 8 anni per restarci e affacciarsi al calcio dei grandi, è un’impresa riservata ai predestinati.

Il calciatore, protagonista con la maglia dell’Inghilterra U21, sta valutando il da farsi in vista della prossima stagione. In quel ruolo non è facile trovare interpreti all’altezza e costanti nel rendimento. Il periodo non è dei più facili e il mercato può risolvere la situazione.

La Roma vuole Targett: i dettagli

Sulla corsia mancina della Roma, in attesa di capire quale sarà l’evoluzione del caso Zalewski, c’è bisogno di forze fresche. I giallorossi vogliono soffiare ai bianconeri d’Inghilterra Matt Targett. Un’operazione dai costi contenuti che accontenterebbe Mourinho, da sempre alla ricerca di calciatori con grande determinazione.

La dirigenza giallorossa potrebbe offrire al Newcastle una cifra attorno ai 12 milioni di euro per il difensore di 28 anni. Nel 3-5-2 Matt potrebbe giocare sia nella linea difensiva ma soprattutto esterno a tutta fascia. Dai suoi piedi potrebbero nascere le occasioni per il bomber di riferimento Romelu Lukaku. Il calciatore ha fin qui trovato poco spazio agli ordini di Howe e se le cose non cambieranno spingerà in prima persona per l’addio.