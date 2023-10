Clamoroso Inter, l’Arabia si tinge di nerazzurro | Investimento miliardario e mercato da sogno

Steven Zhang ora deve decidere cosa fare: la sua Inter può passare a un importante gruppo del Qatar.

Il desiderio di una grande fetta di tifosi dell’Inter sta per diventare realtà. Steven Zhang ha le ore contate e verosimilmente non sarà più il numero uno del club di Viale della Liberazione. Un passaggio quasi obbligato e almeno due indizi che ci fanno pensare a una svolta vicina.

Andiamo con ordine. Come riportato da Marco Conterio di Tuttomercatoweb, a maggio del 2024 Zhang dovrà ridiscutere eventualmente il prestito di oltre 350 milioni (interessi compresi, ndr) di Oaktree. Una data molto significativa oltre la quale sarà impossibile tergiversare.

Al lavoro ci sono già due importanti banche d’affari: Goldman Sachs e Raine Group. Quest’ultima avrebbe già trovato un soggetto interessato all’Inter. I tifosi sapranno dunque al termine della stagione se la famiglia Zhang rinnoverà il proprio impegno (a caro prezzo, ndr) o se deciderà di cedere la maggioranza del club vice campione d’Europa.

La voce si fa sempre più insistente: il nuovo colosso pronto a rilanciare l’Inter avrebbe una disponibilità economica quasi illimitata e avvicinerebbe grandi campioni. Ecco di chi si tratta e cosa può accedere.

Il soggetto che vuole l’Inter

Raine Group sta lavorando anche a un altro grande cambio di proprietà che riguarda l’Inghilterra e in particolare il Manchester United ma la quadra deve ancora essere trovata. Il soggetto interessato al club inglese e di riflesso anche all’Inter è Jassim bin Hamad Al-Thani, presidente di Qatar Islamic Bank.

La situazione si sta delineando sempre di più e ci sarebbe un nuovo indizio che anticiperebbe la decisione di Zhang di farsi da parte e lasciare il club in ottime mani. I punti di contatto tra l’Inter e il mondo arabo non sarebbero infatti finiti qui.

Soldi freschi per il mercato in entrata

Nelle ultime ore ci sarebbe stata un’accelerata nella definizione di quello che sarà probabilmente il nuovo sponsor sulla casacca di Lautaro Martinez e compagni. Tutte le strade portano a Qatar Airways, che potrebbe subentrare a Paramount+ già in questa stagione versando 1 milione di euro subito per poi diventare main sponsor a partire dalla prossima annata.

E quando si parla di Qatar non si può non pensare allo zampino del banchiere Al-Thani. Steven Zhang ha in mente il prezzo per la sua Inter, quel miliardo abbondante che per ora spaventa le pretendenti. Una cosa è certa. Se queste indiscrezioni diventassero notizie, l’Inter potrebbe risolvere il problema del debito e fiondarsi sul mercato in entrata. San Siro sogna nuovi campioni per le notti di Champions.