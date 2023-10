Adesso è ufficiale: esonerato il tecnico interista | Arriva l’ex PSG per curare la crisi

La notizia era nell’aria da tempo, ma la sosta è stata decisiva per prendere la decisione definitiva: il suo sostituto arriva dalla Francia.

Simone Inzaghi non sta vivendo il momento più fortunato della sua carriera all’Inter: non perchè i risultati non gli diano ragione, quanto perchè la costruzione offensiva della nuova rosa comincia a scricchiolare, sotto l’ombra delle carte d’identità.

Quello che è emerso nelle ultime partite contro Sassuolo, Salernitana e Bologna è la mancanza (ad ora) di sostituti in grado di far rifiatare gli attaccanti titolari: è infatti fisiologicamente difficile pensare che Lautaro e Thuram possano caricarsi l’attacco per 90 minuti in 50 partite l’anno su 50.

Arnautovic è reduce dall’infortunio di Empoli e ne avrà ancora almeno per un mese mentre Sanchez appare tutto fuorché focalizzato sulla causa interista: i suoi spezzoni di gara sono sembrati avulsi e spesso anche sbadati, apparendo lontano parente di quello che decise la Supercoppa 2022 con la smania di chi voleva autoproclamarsi “campione”.

Il resto della rosa è stata invece costruita in maniera egregia da Marotta & Co.: a centrocampo con una varietà di scelte invidiate da (quasi) tutta Europa, sugli esterni dove i doppioni sono di livello internazionale (Carlos Augusto è stato pure convocato dalla selezione brasiliana), in difesa con l’arrivo di un campionissimo come Pavard a puntellare un reparto già fortissimo di suo.

I prossimi impegni

Torino, Roma, Atalanta con in mezzo il doppio decisivo incontro con il Salisburgo in Champions League: questo il filotto che dovrà affrontare Simone Inzaghi, ben saldo sulla sua panchina dopo il recente rinnovo di contratto da 5,5 milioni di euro a stagione fino al 2025 (fonte Rai).

Il tecnico piacentino è atteso da un mese fondamentale per capire quali saranno le ambizioni da qui alla fine: il primo obiettivo sarà dimostrare che i punti persi contro Sassuolo e Bologna sono stati meri incidenti di percorso.

👋 🇫🇷 مرحباً بمدربنا الجديد كريستوف غالتييه

Bienvenue à notre nouveau coach, Christophe Galtier#الدحيل | #قطر pic.twitter.com/1jWtprSvvH — نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) October 12, 2023

Un esonero tra gli interisti

Hernan Crespo, all’Inter dal 2002 al 2003 e dal 2006 al 2009, è stato esonerato dalla panchina dell’Al Duhail. Con i nerazzurri ha vissuto certamente delle notti magiche, vincendo trofei su trofei e non dimenticando mai quei momenti straordinari, come rivelato in una delle prime puntate della Bobo TV.

Una serie incresciosa di risultati negativi hanno posto fine alla sua esperienza qatariota: al suo posto si siederà Christophe Galtier, tecnico francese che è reduce dalla sfortunata esperienza al PSG.