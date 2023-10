Clamoroso: non si poteva fare | Attesa una nuova penalizzazione per la big di Serie A

Un nuovo caso spinoso all’orizzonte nel nostro campionato: sarebbe pronta una clamorosa penalizzazione per la big della Serie A.

Gli ultimi mesi sono stati burrascosi per la Juventus, una delle principali protagoniste del campionato nostrano: l’approfondimento sui suoi conti nell’Inchiesta Prisma ha portato prima alle dimissioni del suo storico CdA, poi ad una serie di penalizzazioni (prima assegnate, poi tolte e poi riassegnate) che hanno sconvolto non solo la Signora, ma tutto il movimento.

È quindi sempre difficile fare i conti con punizioni da scontare in classifica, specie quando esse vengono assegnate a campionato in corso e non a bocce ferme. Purtroppo (o per fortuna) la Giustizia Sportiva ha il dovere di agire in maniera veloce (spesse volte frettolosa) per non alterare la regolarità delle competizioni.

Competizione, la nostra, che secondo alcuni potrebbe ricevere un nuovo sgradito terremoto: è infatti notizia di ultime ore alcune dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso a molti tifosi.

Parliamo ovviamente di quelle fatte da Aurelio De Laurentiis (presidentissimo del Napoli) a Roma, all’Università Luiss “Guido Carli”, ospite di un convegno di Confindustria. AdL è intervenuto su una questione che mai come quest’anno risulta spinosa: la nuova Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Pericolo per l’incolumità dei calciatori

Secondo il proprietario del Napoli, l’Arabia Saudita (prossimo Paese ospitante della nuova Supercoppa) avrebbe in primis una cultura retrograda rispetto ai diritti del lavoro e delle donne. Poi, la vicinanza con Israele (e con la guerra che purtroppo ha mietuto molte vittime nei giorni scorsi) sarebbe a suo dire un rischio per l’incolumità dei calciatori.

Queste le sue parole, riportate da Repubblica: “Avete visto quello che sta succedendo in Israele? Potreste immaginare che ci sia un blocco aereo su quei territori? Ragazzi, vi siete resi conto che con quattro aerei portiamo la bellezza di centoventi giocatori che valgono quello che valgono? Ma siete deficienti! Tutto questo per guadagnare pochi milioni in più?”

Potrebbe andare incontro a penalizzazione

Qualora il Napoli boicottasse la manifestazione, potrebbe andare incontro ad una pesante penalizzazione in classifica. A rivelarlo, l’avvocato Enrico Lubrano in diretta a Radio Punto Nuovo (esperto legale e consulente in passato per la stessa società azzurra).

Queste le sue parole: “Non si può escludere il rischio di penalizzazione per il Napoli in caso di mancata partecipazione alla Supercoppa italiana in terra araba. Chiaramente, dovesse arrivare poi in campionato, si può procedere serenamente a contestarla. Se non si partecipa ad una competizione di campionato o della Supercoppa, la sanzione prevista è di sconfitta a tavolino ed un punto di penalizzazione.”