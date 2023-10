Biglietti gratis per la Formula 1: rivoluzione storica | I tifosi non stanno sognando

Il Mondiale 2023 dominato da Max Verstappen volge al termine, ma è in arrivo una novità clamorosa per gli appassionati.

Il campionato del mondo 2023 di Formula 1 è destinato ad andare in archivio come uno dei meno appassionanti di sempre, almeno in termini di pathos per la conquista del titolo, mai in discussione alla luce del dominio della Red Bull e in particolare di Max Verstappen.

Il fuoriclasse olandese ha conquistato in Qatar la terza iride della propria giovanissima carriera, diventando il secondo pilota più giovane di sempre a compiere quest’impresa dopo Sebastian Vettel e il primo di sempre a festeggiare al termine di una gara Sprint.

Re Max guarda ovviamente già oltre, all’obiettivo poker che gli permetterebbe di eguagliare proprio Vettel, oltre ad Alain Prost, nell’albo d’oro assoluto dei pluricampioni, con davanti a sé solo tre miti assoluti come Juan Manuel Fangio a quota cinque e la coppia Michael Schumacher-Lewis Hamilton a sette.

Va da sé che se l’obiettivo venisse centrato nel 2024, a 27 anni, Verstappen avrebbe poi davanti parecchio tempo per proseguire la scalata. Quel che è certo è che appassionati neutrali, così come i tifosi delle altre scuderie, si augurano che la prossima stagione sia più combattuta di quella attuale. Perché è vero che annate come quella del 2021 capitano molto di rado, ma anche che quest’anno non si è neppure assistito ad un inizio di campionato equilibrato come accaduto nel 2022.

La F1 torna a riempire i circuiti: l’occasione speciale per il GP del Brasile

Ciò nonostante è indubitabile che la Formula 1 sia tornata a fare il pieno di spettatori sui circuiti e davanti alla televisione, dopo anni di una flessione che, a cavallo della pandemia di Coronavirus, sembrava inarrestabile. Merito di alcune delle novità apportate dalla Fia al regolamento, oltre che delle tante iniziative promosse a margine dei Gran Premi medesimi.

Certo, capita ancora oggi di assistere a qualche GP con poche emozioni, ma rientra nell’ordine dello sport e ciò si spiega anche con la superiorità della Red Bull. Fatto sta che la caccia ai biglietti per gli appassionati è sempre più difficile e che per le ultime corse della stagione i sold out sono già quasi sicuri. Non è però ancora così per il GP del Brasile, uno degli appuntamenti storici del calendario, in programma il 5 novembre sul circuito di Interlagos. Ebbene, per questa gara è ancora possibile assicurarsi un biglietto in un modo molto particolare.

A Interlagos grazie ai fan token: ecco come è possibile

La possibilità è ghiotta per i possessori di fan token, dal momento che in Brasile, come già accaduto per il GP di Las Vegas del prossimo 18 novembre, chi detiene le famose “monete virtuali” può puntare a realizzare un autentico colpaccio, ovvero l’ingresso Vip a Interlagos con servizio hospitality incluso, più la visita ai box del circuito. Per partecipare basterà inviare un messaggio alla monoposto C43 dell’Alfa Romeo, scuderia che ha i propri fan token.

Tra tutti coloro che tenteranno la fortuna sarà estratto il nome di un fortunato che avrà la possibilità di godersi tutte le fortune di cui sopra gratuitamente, con un accompagnatore a scelta, al di fuori del costo dei gettoni digitali. Non è un caso che per l’iniziativa si sia scelto proprio il GP del Brasile, che è uno dei tre paesi in cui i fan token hanno maggior successo insieme a Italia e Turchia.