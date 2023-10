Allegri, litigio in diretta TV col giornalista | “Devi ritornare a scuola a imparare l’italiano” VIDEO

Tutta la tensione di Max Allegri si è riversata in conferenza stampa: a domanda precisa, l’allenatore della Juventus ha sbottato contro l’ignaro giornalista.

Non deve essere stato un venerdì pomeriggio memorabile per Max Allegri. La conferma alla positività di Paul Pogba ha spento le seppur flebili speranze di rivedere ancora il numero 10 in campo, per lo meno in questa stagione.

Le pene afflitte per l’utilizzo di sostanze come il testosterone, vanno da 2 ai 4 anni (nel caso in cui venga dimostrata la volontarietà dell’assunzione) e una tempistica del genere metterebbe la pietra tombale sul già tormentatissimo Pogba-bis.

Come se non bastasse, la settimana non ha portato consiglio al tecnico livornese, il quale deve fare i conti con una doppia assenza che ha pesato come un macigno in vista del derby contro il Torino: Vlahovic e Chiesa saranno entrambi risparmiati e si rivedranno in campo solo dopo la sosta.

Si rivedranno, a patto che la Nazionale non li riporti acciaccati (come già successo nello scorso turno di qualificazioni ai prossimi Campionati Europei di giugno 2024): il serbo è stato infatti convocato dal C.T. Stojkovic per gli impegni contro Ungheria e Montenegro mentre il #7 sarà regolarmente chiamato dal nostro Luciano Spalletti.

Infortuni muscolari o traumatici?

E veniamo dunque all’episodio nella conferenza pre derby: il giornalista di La Stampa chiede ad Allegri se si sentisse preoccupato della “catena di infortuni muscolari” che ha colpito lo spogliatoio della Juventus, lui non la prende bene e risponde piccatamente.

Questa la sua risposta: “Aspetta aspetta aspetta. Catena ci vuole calma. Alex Sandro solo, Chiesa l’ho spiegato prima forse bisogna tornare a scuola a imparare l’italiano. Forse non mi capite: o io parlo male italiano o lei non capisce. Se no mi fate arrabbiare…Vi sto dicendo che Chiesa dalla risonanza non ha niente, stamani ha dolore, se io vedo un giocatore preoccupato non lo faccio giocare.”

Lo scontro dell’anno in conferenza stampa tra #Allegri ed il giornalista de La Stampa.😱😱😱#Juventus pic.twitter.com/J3FcZt1MRr — Sal (@SalJ80) October 6, 2023

“…e le biciclette i livornesi”

Poi torna a fare le metafore ciclistiche, dopo il celebre continuum de “Le chiacchiere se le porta via il vento…!”: “L’unico è Alex Sandro, catene non ce n’è, catene solo della bicicletta. Neanche Kean, quello è un colpo vecchio. Io sono calmo e tranquillo però diciamo… In una stagione senza coppe se uno è infortunato gioca un altro. In 10 andiamo in campo”.

È dunque ufficialmente tornato l’Allegri battagliero visto sul tramonto della scorsa stagione, quando c’era bisogno di compattare l’ambiente a causa delle vicende extracampo. Se la sua Juve non brilla per il bel gioco, sicuramente lo fa quando c’è da reagire alle batoste.