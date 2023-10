Pippo Inzaghi torna in sella, ecco la prossima squadra | Per lui un’occasione imperdibile

L’allenatore è pronto a tornare in campo per una nuova avventura. Ecco chi lo ha contattato.

Due promozioni con Venezia e Benevento, 1 Coppa Italia di Lega Pro, 1 Torneo di Viareggio e 1 panchina d’argento come premio individuale a premiare la stagione 2019-2020. Leggendo questo magro palmarès e confrontandolo con quello da calciatore, vengono i brividi di freddo.

La carriera da allenatore di Pippo Inzaghi in realtà ha ancora molto da offrire al calcio italiano e se non fosse arrivata la tempesta del fallimento in casa Reggina forse parleremmo di altro. Evidentemente c’è ancora tanto da fare (in campo) e da scrivere (sui giornali e sul web).

Pippo è in attesa di una chiamata importante. Chissà se starà fremendo come quando non sapeva se scattare o meno sull’invito del compagno per eludere la linea del fuorigioco. Alla fine, il risultato era sempre lo stesso: i difensori impalati e la palla in rete.

Ora serve un motivo per sorridere. L’ultima esperienza in Calabria sarebbe potuta essere quella giusta per dimostrare a tutti il proprio valore. Dopo tanti up and down il sogno si chiama Serie A, con un club dai colori sociali molto familiari. Una realtà che non vuole perdere altro tempo e restare in alto.

Subentra subito per salvare il club

La Serie A sta lentamente emettendo i primi verdetti. Se non si tratta ancora di sentenze vere e proprie è perché ci sono ancora moltissime gare da disputare ma chi perde punti adesso rischia di trovarsi nelle sabbie mobili della bassa classifica.

Ecco perché c’è un club che non ha ancora vinto in campionato e che ha recentemente subito una sonora batosta davanti ai propri tifosi. La piazza perfetta per Pippo. Si tratta della Salernitana di Paulo Sousa, più che mai a rischio dopo l’ultima sconfitta contro l’Inter dell’indomabile Lautaro Martinez.

Chiamata in arrivo, Ranieri permettendo

La Salernitana deve invertire questo pericoloso trend di risultati. Soltanto Empoli e Cagliari in questo momento stanno facendo peggio della compagine campana. E proprio dalla Sardegna potrebbe arrivare l’assist. Anche la posizione di Claudio Ranieri non è così solida.

Il prossimo appuntamento in casa contro la Roma avrà una valenza significativa. Il tecnico romano ha allenato i giallorossi in due occasioni, dal 2009 al 2011 e dieci anni dopo, nel 2019. Chissà che non riesca nell’impresa di ricordare il dolce passato e regalare al suo popolo i primi tre punti. In caso di sconfitta, certe voci potrebbero tornare attuali.