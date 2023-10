Tennis, che disastro! Ad un passo dalla gloria arriva la squalifica | Finale da lacrime

Un evento molto atteso e un gesto che cambia l’esito della sfida. Il tennista è senza parole.

Si può entrare nella storia del tennis anche da una porta secondaria. Certo, i giudizi saranno leggermente diversi e più coloriti ma ciò che conta è il risultato finale di una sfida senza precedenti.

I due atleti in campo avevano sulla carta due storie diverse date dalle posizioni nel ranking (140 contro 253, ndr) e un curriculum ancora tutto da scrivere. Quello che è successo al Masters 1000 di Shanghai ci dimostra ancora una volta come quando si parla di questo genere di manifestazioni in realtà non si tratti mai soltanto di un gioco.

Le aspettative che accompagnano l’evento, la tensione e poi la rabbia. A volte, come insegnano i grandi, è più difficile gestire la pressione legata all’evento prima ancora di scendere in campo. La storia che riguarda i due tennisti ha dell’incredibile.

Stiamo parlando dell’ultimo match disputato tra l’australiano Marc Polmans, numero 14o del mondo e Stefano Napolitano, numero 253 del ranking. Un confronto che entrerà nella storia del tennis per qualcosa di veramente inatteso.

Il gesto dell’australiano: ha perso la testa

A Shanghai, nel momento clou di un match che vedeva Polmans avvicinarsi alla vittoria, il gesto che non ti aspetti. Dopo una volée sbagliata, l’australiano ha scagliato tutta la sua rabbia (e la palla) contro il giudice di sedia, colpendolo involontariamente.

Un gesto che ha un solo significato: la squalifica immediata. Da possibile vincitore di una gara comunque molto attesa a sconfitto che deve prendersela soltanto con se stesso e le sue fragilità. Lo sport ad alti livelli ti fa conoscere alti e bassi di continuo. Mai perdere la testa.

Il video è diventato virale

Sul web circola naturalmente il gesto estremo di Polmans, che non avrà trovato pace nei momenti immediatamente successivi all’episodio vissuto in campo. La sua squalifica spinge Napolitano verso lidi inaspettati. La sua carriera parla chiaro: i momenti da protagonista in questo sport sono ancora tutti da vivere ed evidentemente lo stanno aspettando.

Dopo questa clamorosa vittoria il tennista, come riporta La Gazzetta dello Sport, avrà la possibilità di giocare la quinta gara più importante del suo percorso da sportivo. Dopo l’esperienza agli Internazionali d’Italia (con wild card, ndr) un nuovo appuntamento da vivere al massimo della passione. Chissà se da un evento inaspettato possa nascere una nuova stella del tennis tricolore.