“Sollevato dall’incarico”: comunicato ufficiale | Lascia la panchina dopo poche giornate

L’allenatore italiano costretto a salutare dopo un inizio decisamente poco convincente. La decisione della società.

Le difficoltà sono sempre dietro l’angolo per chi sceglie il mestiere dell’allenatore. Una posizione a volte scomoda, un’attesa scandita da ritiri, vittorie e giudizi. Chiunque al tuo posto si sente di poter fare meglio di te. La realtà è ben diversa.

Il campionato in questione racchiude le emozioni e le speranze di tantissime squadre che inseguono lo stesso obiettivo. A fine stagione, chi sopravvive sportivamente, è come quel maratoneta che non è mai incappato in alcuna scivolata.

La squadra ha tradizione e voglia di tornare dove le compete, ecco perché ogni passo falso va pesato con attenzione, valutando attentamente le conseguenze di ogni possibile scelta. Quando le cose non vanno per il verso giusto, dare una scossa all’intero ambiente può portare i suoi frutti.

Alla fine la decisione che certifica il momento di crisi e forse libera i calciatori, finiti sopra il banco degli imputati. La classifica non mente: la squadra deve trovare le energie smarrite e ripartire con grande tenacia e convinzione dei propri mezzi.

La decisione della società

Non è mai semplice arrivare alla decisione più sofferta con equilibrio e la giusta dose di lucidità. La SPAL ha però deciso di esonerare il tecnico Domenico Di Carlo. Un curriculum di tutto rispetto da calciatore e allenatore, impreziosito da esperienze importanti nella massima serie.

La favola Chievo Verona, l’avventura alla Sampdoria e la valorizzazione di tanti calciatori sono soltanto alcuni highlights di un percorso da protagonista. A Ferrara qualcosa si è rotto e l’ultima sconfitta nel girone B di Serie C ha fatto la differenza. In negativo.

Il comunicato del Club

Dopo lo 0-1 contro la Recanatese, ecco arrivare il capolinea per il tecnico italiano. Soltanto 6 punti nelle prime 5 giornate e un addio che si è consumato dopo meno di 3 mesi insieme. Il Club comunica la sua decisione attraverso i canali ufficiali, facendo intendere che la stima per l’ex allenatore è rimasta intatta.

“SPAL comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il Sig. Domenico Di Carlo. Nel ringraziarlo per la passione, la dedizione al lavoro, l’umanità mostrata verso ogni singola componente societaria, il Club augura a Mimmo le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”. Chissà quale nuova sfida ha in serbo il destino per l’allenatore che è dovuto arrendersi di fronte all’evidenza dei fatti.