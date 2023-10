Inter, è emergenza attaccanti | Mercato riaperto a sorpresa: arriva il crack della Serie A

Simone Inzaghi è alle prese con un problema logistico: la coperta è corta in attacco. Si pensa ad intervenire subito sul mercato.

L’Inter, col suo avvio straordinario di stagione, ha mandato un chiaro segnale alle rivali, sia in campionato che in Champions League: se vorranno competere per le vittorie finali, dovranno fare i conti contro la compagine allenata da Simone Inzaghi.

Tranne la clamorosa disfatta contro il Sassuolo a San Siro, maturata nel turno infrasettimanale, i nerazzurri le hanno vinte tutte in campionato, mettendo in mostra una capacità realizzativa invidiabile: 19 gol in 7 partite, con una media che sfiora le 3 reti a partita.

Nonostante questo dato incoraggiante, c’è un controverso allarme che suona nei palazzi di Viale della Liberazione: l’attacco potrebbe fare fatica a schierare qualità e decisività in tutti gli impegni che si profileranno da qui fino alla fine della stagione.

Questo pensiero è maturato principalmente dalla forma delle cosiddette seconde linee: se lo scorso anno il Tucu Correa e soprattutto Edin Dzeko misero in crisi (poi rivelatasi fatale) la storica coppia Lautaro-Lukaku, quest’anno è molto più complicato mettere a sedere uno tra Thuram e il Toro. Tra infortuni (Arnautovic ne avrà per mesi a causa dell’infortunio occorso ad Empoli) e scarsa condizione di forma di Sanchez (apparso irriconoscibile nelle prime uscite), la coperta si è ritrovata all’improvviso troppo corta per tenere in caldo i gol nelle gambe degli attaccanti.

La strategia può essere il quinto attaccante

Già, perchè quello che abbiamo visto in campo nell’anticipo della settima giornata di campionato, non può essere un accadimento casuale. L’Inter va a giocare a Salerno, all’Arechi: gli attaccanti titolari sono Thuram e Sanchez, ma sembrano impalpabili nei primi 50 minuti. Lautaro Martinez entra e mette a segno un poker in 27 minuti, decidendo da solo la ‘pratica Salernitana’.

La strategia del top player lasciato in panchina ha una doppia valenza: farlo riposare per almeno il primo tempo e poi sfruttare stanchezza avversaria e spazi maggiori per farlo incidere alla massima potenza. Per info sull’efficacia, chiedere a Victor Osimhen nella vittoriosa trasferta salentina.

Torna la sinergia Genova-Milano?

Il mercato dell’Inter potrebbe tuttavia portare una soluzione, vista la situazione critica che c’è attualmente nel reparto offensivo. La soluzione risponderebbe al nome e cognome di Albert Guðmundsson, islandese del Genoa che sta letteralmente facendo impazzire i tifosi rossoblù con le sue giocate.

2 gol e 1 assist: questo il temporaneo bottino del numero #11 genoano, reduce da una prestazione da 8 in pagella nella partita straordinariamente vinta per 4-1 contro la Roma. I rapporti tra le due società si sono raffreddati negli ultimi anni, dopo che nel decennio precedente avevano portato a proficui cambi di maglia, come quelli dei “tripletati” Milito e Thiago Motta.