Juventus, due spagnoli per la rinascita | Con loro non ci sono più scuse

Con l’arrivo dei due calciatori la Juventus può puntare direttamente allo scudetto.

Una rivoluzione firmata Cristiano Giuntoli. Dopo l’ultima estate di attesa e spending review il Football Director della Juventus è pronto a mettere a segno i primi importanti colpi di mercato. Una notizia attesa da tutto l’ambiente bianconero e da una tifoseria alla ricerca del riscatto.

Nessun alibi, solo la voglia di accorciare il gap con chi sta davanti. Massimiliano Allegri intanto fa il pompiere: la sua squadra non è ancora da scudetto ma non è nemmeno così distante dal Napoli campione d’Italia in carica. L’obiettivo principale di questa stagione sarà certamente il ritorno in Champions League.

Una competizione che garantisce una pioggia di milioni di euro, gli stessi che potrebbero servire per due nuovi innesti. Calciatori dal profilo internazionale, pronti a prendere per mano la squadra e riportarla dove storicamente è sempre stata. Al vertice.

La parola vittoria appartiene al dna bianconero e questa può essere perseguita solo attraverso una batteria di campioni. Se l’ultima vittoria contro il Lecce ha riportato il sereno, l’obiettivo della Vecchia Signora è quello di pensare in grande e alzare nuovamente l’asticella.

Due colpi da scudetto

Rispetto al Napoli campione d’Italia la Juventus può sicuramente migliorare dal punto di vista delle alternative di qualità da consegnare al tecnico Massimiliano Allegri. A Vinovo sono in corso prove ed esercitazioni per modellare una squadra diversa, pronta a cambiare anche a partita in corso.

Con questi due colpi la squadra bianconera sarebbe da scudetto. Non solo per la caratura dei due calciatori spagnoli ma soprattutto per la mentalità che porterebbero nello spogliatoio. Uno stimolo in più per i veterani e una fonte di ispirazione per i più giovani. Giuntoli ora vuole accelerare.

Qualità al potere

La Juventus sta sondando il terreno per assicurarsi due talenti spagnoli che rispondono al nome di Thiago Alcantara e Lucas Vazquez. Due calciatori capaci di vincere tutto in carriera e chiamati a una scelta, quella di vivere nuove emozioni in un campionato che non conoscono.

Se per l’ex Barcellona ci sarà da attendere i colloqui con il Liverpool per il rinnovo di contratto, il jolly del Real Madrid sembra orientato a cambiare aria. Vazquez alla Juventus potrebbe agire sia come terzino che come esterno a tutta fascia. La sua presenza potrebbe aiutare anche Timothy Weah nel percorso di crescita e riportare McKennie nel ruolo di mezzala.