“Svenduto a 60 milioni”: Osimhen, dopo il misfatto arriva l’annuncio | Non c’erano alternative

Non c’è pace per il calciatore del Napoli, al centro di una vera e propria bufera mediatica. Ecco cosa è successo.

Quanto è lontana la festa scudetto della passata stagione. A Napoli a tener banco sono i possibili guai giudiziari del presidente De Laurentiis e la grana Osimhen. Da leader dello spogliatoio a mela marcia, il passo è stato veramente troppo breve.

Come se i problemi del club azzurro fossero esclusivamente riconducibili alle mancate prodezze dell’attaccante nigeriano. La squadra non gira, fa fatica a trovare la continuità necessaria e i tifosi soffrono. Il presidente De Laurentiis è il primo colpevole di una situazione complicata.

Il distacco in classifica ma soprattutto gli umori della piazza possono condizionare il cammino degli uomini di Garcia tra campionato e Champions League. Di questo passo, con una media punti a partita mediocre (1,6) la qualificazione alla competizione più prestigiosa è seriamente a rischio.

Un danno enorme per la società non solo in termini di immagine. Il valore della rosa sta precipitando, con i protagonisti dell’era Spalletti che sembrano essersi trasformati in ranocchi. Serve una reazione immediata, a partire dal match contro l’Udinese di Sottil.

Deriso da un video: pronta l’azione legale

Il clima non si è certamente rasserenato di fronte alla notizia di un video che avrebbe “deriso” proprio l’attaccante del Napoli. Sul profilo del club partenopeo è stato pubblicato e poi rimosso un contenuto in cui si prendeva in giro Osimhen per il rigore sbagliato a Bologna.

L’agente del calciatore, Roberto Calenda, non ci ha pensato due volte ad esternare la sua delusione, minacciando provvedimenti. “Quanto accaduto (sul profilo Tik Tok del Napoli, ndr) non è accettabile. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo”. L’entourage del calciatore sta valutando di agire per vie legali.

Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento… — Roberto Calenda (@RobertoCalenda) September 26, 2023

Persi 120 (fanta) milioni

Le conseguenze di questo vero e proprio caso Osimhen sono tangibili. La squadra sembra aver perso serenità e punti mentre i tifosi azzurri stanno abbandonando il sogno di un bis scudetto. Intanto dal punto di vista economico tanti fanta-allenatori dovranno fare i conti con una pericolosa minusvalenza.

Come riporta un utente su Twitter, Osimhen è stato “comprato per 80 milioni e presto svenduto a 60” in seguito a quel video compromettente. Amarezza e nostalgia per quello che ha dato il calciatore nella passata stagione. “Grazie per il FantaCalcio dell’anno scorso”.