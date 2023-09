Sei stato disastroso | Retromarcia Juve, silurato e prenotato il sostituto dal Real

L’equivoco tattico spinge sul mercato i bianconeri: il colpo di mercato è Real.

Si sta parlando molto di una Juventus pronta finalmente a cambiare pelle, a partire dagli interpreti e di conseguenza dal gioco. Un’evoluzione tattica richiesta a gran voce da una tifoseria stanca di vedere una squadra monocorde. Il tecnico Allegri sta provando a proporre qualcosa di diverso.

Se a Vinovo si lavora su nuovi automatismi e sulle alternative agli undici titolari, il campo ci racconta una realtà ben diversa. Contro il Sassuolo dell’obiettivo di mercato Domenico Berardi è arrivata la prima sconfitta e si è inevitabilmente accesa anche la critica.

Vlahovic e compagni hanno fatto troppo poco per meritare la vittoria. Alcune amnesie hanno evidenziato una condizione psicofisica non all’altezza e spalancato le porte della gloria degli avversari. Se dal punto di vista mentale la prestazione è stata insufficiente, è bene indagarne i motivi.

Gli errori di Szczęsny e Gatti sono campanelli d’allarme importanti. Contro il Lecce servirà una Juventus diversa, cattiva e determinata. Gli uomini di D’Aversa sono partiti meglio dei bianconeri e li guardano dall’alto del loro 3° posto in classifica. Un motivo in più per non fallire l’appuntamento.

Lavori in corso e prima bocciatura

Il laboratorio di Massimiliano Allegri e del collaboratore tecnico Francesco Magnanelli è un cantiere aperto. In campo si stanno studiando diverse soluzioni tattiche ma quelle viste contro il Sassuolo non hanno convinto affatto il popolo bianconero.

Ecco perché la svolta a destra sulla corsia bianconera ha incontrato parecchio traffico. McKennie ha interpretato un ruolo non suo dando ampiezza e profondità alla manovra ma il sostituto, nel momento clou di un match da ribaltare, non ha dato la scossa.

La Juventus sfonda a destra: c’è Vazquez

Per tornare a incidere sulle fasce, sfornando gol e assist, la Juventus starebbe pensando a Lucas Vazquez, talento 32enne del Real Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo fichajes.com, i bianconeri non intendono aspettare ancora a lungo l’ascesa di Timothy Weah, arrivato nell’ultima finestra estiva di calciomercato.

Il calciatore spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe essere interessato a vivere una nuova esperienza a Torino. Il feeling con il bianconero non è mai sbiadito e a queste condizioni il colpo sarebbe possibile. La Juventus tenta il calciatore e sogna di impiegarlo su entrambe le fasce. Un colpo prestigioso per rinnovare la sfida a Inter e Milan in chiave scudetto.