Milan, finita la pazienza | Tagliato fuori il top player, prenotato il sostituto a sinistra

In casa rossonera è già tempo di pensare al prossimo mercato: un campione d’Italia 2022 verso il clamoroso addio, scelto l’erede.

Aggrappato ai propri top players. Nella speranza che questi stiano bene e riescano a essere decisivi. Per il Milan è già tempo di affrontare le prime difficoltà della stagione. Del tutto impreviste, se si pensa alla bruciante partenza in campionato con le vittorie contro Bologna, Torino e Roma, ma che potrebbero anche rivelarsi “formative”.

Così almeno si è espresso Stefano Pioli prima della vittoriosa partita contro il Verona, facendo appello alla compattezza del gruppo e dell’ambiente per mettersi alle spalle la brutta prova contro l’Inter e il pareggio contro il Newcastle che ha già complicato il cammino nel girone di Champions League. Ecco allora che contro l’Hellas a fare la voce grossa è stato Rafa Leao, autore alla propria maniera dell’unico gol della partita, con tanto di fascia da capitano al braccio.

In attesa che il numero 10 dia segnali di continuità anche nelle partite più importanti, la società non perde di vista il mercato. In discussione non c’è ovviamente il futuro di Leao, fresco di rinnovo fino al 2028 e destinato, almeno nei piani, a essere il simbolo del Milan per le prossime stagioni, bensì un obiettivo di vecchia data dei dirigenti del Diavolo, decisi a stringere i tempi per battere la concorrenza su Juan Miranda.

L’esterno sinistro di Siviglia, classe 2000, prodotto del vivaio del Betis, è ormai una certezza del calcio spagnolo. Grazie ad un rendimento in continua ascesa Miranda si è ritagliato un posto da titolare nella formazione di Manuel Pellegrini, anche se le sue prestazioni non sono ancora bastate per catturare l’attenzione di Luis De La Fuente, ct della Spagna che peraltro ben lo conosce per averlo avuto a lungo nelle nazionali giovanili, in particolare l’Under 21, di cui Miranda è stato una colonna per anni.

Mercato Milan, si accelera per Juan Miranda: la strategia dei rossoneri

Il mancato approdo in pianta stabile nel giro della nazionale potrebbe non essere una brutta notizia per il Milan, favorendo la crescita contenuta del prezzo del cartellino di Miranda. A scadenza di contratto nel 2024 con il Betis, infatti, il giocatore non ha però intenzione di prolungare, ma dall’altra parte non sembra neppure voler lasciare a zero euro il club che lo ha cresciuto insieme al Barcellona, se è vero che Juan è passato anche per la Masia blaugrana tra il 2014 e il 2018.

Insomma, tutto è possibile, lo svincolo come un rinnovo breve, magari con clausola rescissoria, per facilitarne la cessione e l’approdo in un top club. Il Milan, come riportato da ‘Relevo’, lo segue da tempo e monitora le evoluzioni della situazione al fine di provare ad anticipare la concorrenza, formata da club di Premier League e anche italiani (Juventus), in particolare qualora il giocatore si svincolasse.

Milan, futuro in bilico per Theo Hernandez: il fratello Lucas lo chiama al PSG

Il tutto nell’ottica di una possibile cessione di Theo Hernandez. Contro il Verona Pioli ha concesso al francese un turno di riposo dopo la serie ravvicinata di partite disputate, nazionale inclusa, e le prestazioni altalenanti offerte contro Inter e Newcastle. Attorno al futuro del nazionale francese si stanno però sollevando dubbi sempre maggiori, legati all’interessamento di vari top club europei, su tutti il Paris Saint-Germain.

In scadenza di contratto nel 2026, Hernandez potrebbe cedere alla possibilità di tornare in patria e di approdare in un team nel quale poter puntare a giocare con stabilità la Champions League e a cercare di andare fino in fondo nel torneo. A rendere possibile il matrimonio è la presenza nella rosa del PSG da quest’anno del fratello di Theo, Lucas, che starebbe già lavorando “sotto traccia” per… far felice la famiglia, se è vero che gli Hernandez Brothers non hanno mai giocato insieme in squadre di club, a parte il vivaio dell’Atletico Madrid. Con un Miranda in più nella rosa, magari a zero, nonostante le caratteristiche più difensive dello spagnolo rispetto a Hernandez, il Milan potrebbe ascoltare più serenamente eventuali offerte provenienti dalla Francia per Theo, non inferiori però a 60 milioni.