Inter, infermeria horror | Calha stop e l’infortunio grave: c’è lesione

Il calciatore costretto a un nuovo stop: si complica la strada verso una maglia da titolare.

Quando tutto sembrava essere pronto per il ritorno in campo, ecco la beffa di un nuovo stop. L’Inter dovrà preparare la trasferta di Empoli senza il calciatore e con un dubbio in mezzo al campo che preoccupa il tecnico Simone Inzaghi.

Il derby stravinto contro il Milan ha dato il via a un tour de force che terrà impegnati Lautaro & Co. ogni tre giorni tra campionato e Champions League. Proprio il debutto contro la Real Sociedad ha evidenziato un possibile grattacapo per lo staff tecnico interista.

Kristjan Asslani ha dovuto sostituire l’infortunato Hakan Calhanoglu nel ruolo di play davanti alla difesa. L’albanese ex Empoli ha fatto fatica a trovare le giuste contromisure in una gara ad alto impatto emotivo. Lo stesso Simone Inzaghi, nel post partita, ammetterà qualche colpa.

Ad Appiano Gentile si sta affollando pericolosamente l’infermeria. Un’eventualità allontanata dalla dirigenza questa estate ma prevista grazie agli acquisti di Klaassen dall’Ajax e Frattesi dal Sassuolo. Due innesti in grado di favorire le rotazioni nel reparto centrale del campo, riducendo il rischio di nuovi infortuni.

Scatta l’allarme ad Appiano Gentile

Non sono solo le condizioni di Hakan Calhanoglu a preoccupare l’ambiente interista. Nelle ultime ore si è avuta la conferma di una brutta sensazione sullo stato di salute di un altro componente della rosa interista. Un calciatore destinato a far discutere i tifosi per tutto l’arco della stagione proprio in virtù della sua fragilità fisica.

Secondo quanto riportato da Sky il problema di Stefano Sensi (comunque fuori dalla lista Champions, ndr) è più grave del previsto. L’ex centrocampista del Sassuolo non sarà probabilmente a disposizione per la prossima trasferta contro l’Empoli.

I dettagli dell’infortunio e i tempi di recupero

Dentro un vero e proprio incubo. La storia in nerazzurro di Stefano Sensi vive ormai da tempo di finali horror. Durante l’allenamento che ha preceduto l’impegno in Champions League contro la Real Sociedad, il centrocampista ha accusato un nuovo problema muscolare.

Si tratta di un risentimento muscolare e di una piccola lesione al quadricipite della gamba sinistra. Salvo miracoli Sensi potrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi dopo la prossima sosta per le Nazionali, prevista per metà ottobre. I tifosi interisti hanno ormai perso ogni speranza di rivedere al top il giocatore che aveva incantato tutti nel suo primo anno in nerazzurro.