Boateng, e se non fosse finita? | Arriva in Italia per rivincere lo scudetto

Il calciatore vuole stupire ancora e sogna una nuova esperienza nel Paese che conosce molto bene.

Non tutte le storie di calcio hanno un lieto fine. A volte alcune dinamiche che non si possono osservare su un terreno di gioco acquistano valore e inducono a scelte diverse dal classico spartito. È successo a diversi calciatori che hanno lasciato una città dove apparentemente si trovavano bene.

Pensate alla storia di Andrij Ševčenko con la maglia del Milan. Impossibile dimenticare il talento ucraino che vinse il Pallone d’Oro del 2004 dopo aver incantato il mondo intero. Il rossonero è stata la sua seconda pelle ma la chiamata del Chelsea nel 2006 non l’ha lasciato indifferente.

Si vocifera che nel prendere questa decisione abbia avuto un ruolo decisivo la moglie del calciatore, la modella Kristen Pazik. Impossibile far cadere nel vuoto le richieste di chi ti sta accanto, sopratutto quando si tratta della tua famiglia. Il ritorno al Milan del campione nel 2008 ha dimostrato che le “minestre riscaldate” spesso possono rimanere indigeste.

Nel caso di Boateng c’è un doppio filo sospeso con il nostro Paese. Difficile chiudere la porta a un passato che a volte ritorna. Un luogo dove hai lasciato amici, ricordi e dove la tua famiglia può ancora trovare spazio. Persino vivere nuove emozioni per la prima volta.

Una nuova esperienza in Italia

Esistono patti di sangue che valgono più di mille contratti. Chissà se Kevin Prince Boateng avrà raccontato della sua esperienza italiana al fratello Jérôme, simbolo del Bayern Monaco, club con il quale è sceso in campo per 363 volte vincendo tutto.

Il nazionale tedesco, vincitore in due occasioni della Champions League (nelle stagioni 2012/13 e 2019/20,ndr), si è trasferito in Francia, a Lione, nel 2021, per concludere la sua esperienza lo scorso giugno. La sua grande esperienza potrebbe far comodo a qualche club italiano.

Occasione scudetto

Tra i club della nostra Serie A che stanno osservando con maggiore attenzione Boateng ci sarebbe il Napoli di Rudi Garcia. L’inizio in campionato è stato al di sotto delle aspettative e in rosa ci sarebbe ancora un equivoco da sciogliere.

Secondo la redazione di CalcioNapoli24 il club partenopeo pensa all’esperienza di Boateng in campo internazionale per dare sicurezza a un reparto che dovrà aspettare i progressi del neo arrivato Natan. A soli 22 anni e con un bagaglio di conoscenze tattiche tutto da riempire, è ancora presto per sostituire il grande ex Kim. Ecco perché il mercato degli svincolati può offrire un’occasione scudetto.