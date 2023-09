Mamma li turchi: Lazio, ti prendono il talento! | Sarri reagisce così

Il mercato turco continua ad essere il grande protagonista della sessione insieme a quello arabo: contatti avviati per il talento della Lazio.

La Turchia è stata finora una grande rivelazione per quanto riguarda le trattative estive di calciomercato, riuscendo ad accaparrarsi numerosi talenti e grandissimi nomi navigati con esperienza da top player assoluti: analizziamone alcuni.

Il Galatasaray è stato mattatore assoluto, andando a potenziare la rosa campione in carica: alla corte del tecnico Okan Buruk sono arrivati Tetè (esterno dello Shaktar che sostituisce il partente Zaniolo, valore di mercato 25 mln), Zaha (22 mln), Ndombelè (22 mln), Ziyech (16 mln), Devinson Sanchez (15 mln), Angelino (12 mln), Bakambu (5 mln) e Demirbay (6 mln).

Il Fenerbahce ha invece puntato sull’ex Manchester Utd Fred (valore di mercato 20 mln), oltre a Szymanski (18 mln), Livakovic (12 mln) e Djiku (8 mln); il Besiktas su Daniel Amartey (12 mln), Ryan Kent (9 mln), Rashika (8,5 mln), Zaynutdinov, Masuaku, Jean Onana, Eric Bailly oltre all’ex Liverpool Oxlade-Chamberlain (7 mln).

Il Trabzonspor ha invece completato l’acquisto di Orsic e Fountas, entrambi dal valore di mercato di 5 milioni di euro, l’Adana Demirspor quelli di Onyekuru e Tokoz (5,5 e 5 mln).

Gli “italiani” migrati in Super Lig

Sono numerosi i calciatori trasferitesi in Super Lig che hanno avuto un passato recente in Serie A: ovviamente il primo tra questi è Mauro Icardi, trascinatore assoluto del Galatasaray con 22 gol nell’ultima competizione. Insieme a lui l’ex Sassuolo Ayhan. Un altro ex #9 interista è Dzeko, che ha scelto l’altra squadra di Instanbul: il Besiktas. Insieme a lui, Cengiz Under (ex Roma), Ante Rebic (ex Milan) e Rodrigo Becao (ex Udinese)

Buksa (ex Novara) riparte dall’Antalyaspor, Piatek (ex Salernitana) dal Basaksehir, Nzonzi (ex Roma) dal Konyaspor, Niang (ex Torino) dall’Adana Demirspor, Kevin Lasagna (ex Verona) e Stefano Sturaro (ex Genoa) dal Karagumruk, Maksimovic (ex Genoa) dall’Hatayspor.

Il prossimo sarà Toma Basic?

Toma Basic potrebbe essere il prossimo calciatore della Serie A ad abbracciare la Super Lig turca. Il centrocampista della Lazio è infatti corteggiatissimo dal Trabzonspor e ci sarebbe stato anche un incontro preliminare tra il croato e Bjelica, allenatore della squadra di Trebisonda.

Il mercato della Lazio ha portato numerosi rinforzi in mediana e Basic si è trovato chiuso, tanto che Maurizio Sarri lo ha tenuto fuori dalla lista alla prossima Champions League. La sensazione è che l’affare si possa fare ma i tempi sono stretti: il mercato turco termina il 15 settembre e se non si dovesse sbloccare in questa, la prossima sessione potrebbe essere quella giusta.