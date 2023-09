Roberto Mancini, appena arrivato è già catastrofe | L’ex CT senza parole

Nemmeno il tempo di arrivare ed ecco i primi problemi da risolvere. Il CT non si sarebbe mai aspettato una cosa del genere.

La Nazionale italiana di calcio ha deciso: l’uomo su cui puntare per tornare ai vertici del calcio mondiale sarà Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, dopo l’annus mirabilis vissuto ai piedi del Vesuvio, si è già calato nella parte e dovrà ripartire da un’eredità pesante.

A Coverciano si dovrà lavorare prima di tutto sull’aspetto psicologico di un gruppo che, attraverso un mix di giovani e veterani, non potrà sbagliare nei prossimi appuntamenti per le qualificazioni agli Europei. Un gruppo affiatato, pronto a dare tutto per la maglia più importante.

L’avventura degli azzurri non è iniziata nel migliore dei modi: lo juventino Federico Chiesa e il romanista Lorenzo Pellegrini saranno costretti a dare forfait. I problemi fisici, all’inizio di ogni nuova stagione sportiva, sono sempre dietro l’angolo.

In attacco Spalletti ha deciso di puntare su Ciro Immobile, capitano del nuovo corso che dovrà far rima con vittorie e sorrisi. In difesa ecco il blocco interista composto da Bastoni e Dimarco mentre a centrocampo la fisicità e il dinamismo di Tonali e Barella dovrà fare la differenza.

Un addio già scritto

Un’Italia che vuole dimenticare presto la crisi interna scoppiata improvvisamente con le dimissioni dell’ex CT Roberto Mancini. Problemi di compatibilità con il presidente federale Gabriele Gravina o qualcosa di più? In molti hanno provato ad anticipare i motivi di un addio così mediatico.

Il Mancio aveva già un accordo con l’Arabia Saudita. In tanti non hanno voluto crederci, additando l’ex calciatore come traditore o mercenario. In realtà il tecnico aveva rifiutato in precedenza anche altre offerte ma un aspetto ha fatto rumore e non è sfuggito a molti.

Non è oro tutto quello che luccica

La Federazione di Riad ha letteralmente coperto d’oro l’ex CT della Nazionale italiana: 30 milioni di euro a stagione per dire subito sì. L’Italia è più lontana che mai ma non è sempre oro tutto quello che luccica. L’esordio della Nazionale dell’Arabia Saudita è stato indimenticabile. In negativo.

Nell’amichevole giocata al St. James’ Park di Newcastle contro la Costa Rica è arrivata la prima batosta. Il risultato finale non lascia spazio a interpretazioni: un 1-3 firmato Francisco Calvo, Manfred Ugalde e Randall Leal. Il difensore Al-Bulaihili ha reso meno amara la prima sconfitta del Mancio d’Arabia. La strada si fa subito in salita: ci vorrà tempo per vedere una squadra pronta a competere con altre realtà più blasonate.