Felipe Anderson pronto per la Big: saluta la Lazio ma resta in Italia | Lotito a un bivio

Il calciatore brasiliano sta per prendere una decisione fondamentale per il suo futuro. Tifosi biancocelesti in ansia.

La stagione della Lazio ha subito quell’accelerata che si aspettavano da almeno due settimane anche i tifosi. La vittoria contro il Napoli al Maradona è stata tanto prestigiosa quanto preziosa dal punto di vista della fiducia e del morale.

Ora il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, in attesa del rientro dei nazionali (sono ben 5 i giocatori convocati da Spalletti: Provedel, Casale, Romagnoli, Zaccagni e Immobile, ndr), potrà preparare con maggiore tranquillità la supersfida contro la Juventus.

I bianconeri hanno superato l’Empoli grazie al contributo di un ritrovato Federico Chiesa, al momento in dubbio per un problema muscolare accusato proprio in nazionale. Una sfida all’insegna dello spettacolo, con due attacchi davvero esplosivi pronti a darsi battaglia.

Mai come quest’anno la Lazio potrà contare su una rosa altamente competitiva, completa in ogni reparto. La ripresa dopo la sosta prevede anche il ritorno della Champions League e tutti i giocatori dovranno essere pronti. Fino alla prossima sosta si dovrà scendere in campo molto spesso, in un tour de force per uomini forti.

Il retroscena di mercato

La campagna acquisti, al netto della partenza di Milinkovic-Savic, è stata importante e ha rinforzato la squadra. Alcuni volti nuovi come Kamada e Guendouzi hanno già lasciato il segno, dimostrando le loro qualità unite alla voglia di aiutare il gruppo.

Tra i nuovi arrivi c’è anche quel Gustav Isaksen che rappresenta una mossa per presente e futuro. L’ala danese, sui taccuini anche di Milan e Juventus, dovrà far rifiatare Zaccagni e Felipe Anderson, permettendo a Sarri di cambiare anche a gara in corso.

Lotito aspetta una risposta dal giocatore

Proprio il brasiliano Felipe Anderson potrebbe lasciare presto la Capitale. Mancano meno di 10 mesi alla scadenza dell’accordo in vigore con la Lazio e non è ancora arrivata la schiarita sul fronte rinnovo. Se il presidente Claudio Lotito non accelererà i tempi, il rischio concreto sarà quello di perdere un pezzo pregiato a parametro zero. La possibilità di rinforzare le dirette concorrenti al titolo è uno spauracchio da evitare a tutti i costi.

Il futuro del giocatore potrebbe essere ancora in Serie A. Inter e Napoli sono alla finestra, alla ricerca di un’occasione molto golosa per rinforzare l’attacco. Proprio contro i nerazzurri Felipe Anderson si è spesso scatenato. Un motivo in più per non vederlo come avversario ma come compagno di squadra.