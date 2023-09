Colpo di scena Djokovic: altro che tennis | Nuovo sport per il fenomeno serbo

I fan non possono credere alla notizia. Il tennista pronto alla svolta dopo una carriera ai massimi livelli.

Cosa c’è dietro la voglia da parte di uno sportivo di cimentarsi in una disciplina che non fa parte delle sue abitudini? Se lo stanno chiedendo i milioni di fan del tennista serbo Novak Djokovic, autentico fuoriclasse del tennis mondiale.

Non solo un numero uno nello sport che meglio conosce ma anche un punto di riferimento per disciplina, passione e applicazione di standard di vita davvero rigidi. A partire dall’alimentazione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti Djokovic ha un segreto per mantenersi in forma nonostante il passare del tempo.

Una dieta priva di carne e pesce, con la convinzione che un regime alimentare plant based (a base di vegetali) sia la soluzione migliore per il proprio fisico. Tra gli alimenti che il tennista preferisce ci sono il tofu, il miele di Manuka e l’osservazione rigida di un digiuno che può toccare anche le 16 ore al giorno.

Una routine che farà impallidire gli amanti della buona tavola ma che consente a Djokovic di dare battaglia a tutti a 36 anni. In Formula 1, ad esempio, anche Lewis Hamilton segue una dieta simile e si è recentemente confrontato con il tennista in un documentario (The Game Changers, ndr).

I segreti del successo

Come si possono spiegare 23 successi in 35 finali, 10 Australian Open, 7 Wimbledon, 3 US Open e 3 Roland Garros? Proprio nell’edizione di quest’anno del torneo americano Djokovic ha appena conquistato le semifinali spazzando via l’americano Fritz.

Un atleta incredibile, che sembra esaltarsi nelle difficoltà. La sua carriera è stata fin qui eccezionale. Djokovic ha sempre cercato di alzare l’asticella e nella maggior parte dei casi è riuscito a migliorare, ottenendo l’obiettivo che si era prefissato.

Svolta clamorosa dopo il tennis

Dopo tanti successi un nuovo terreno sul quale provare a ripetersi. È quello del golf. Il green che piace a tantissime altre celebrità che lo hanno sperimentato durante e alla fine della propria carriera. Da Gareth Bale a Harry Kane, fino a Andriy Shevchenko, Carlos Sainz e Leonardo Fioravanti.

Come riporta l’ANSA alla prossima Golf Ryder Cup, in programma il 27 settembre a Roma, ci sarà anche Novak Djokovic. Il percorso del Marco Simone Golf & Country Club sarà teatro di un evento all’insegna dell’inclusione sociale. Un vincente nato come l’atleta serbo la prenderà sul serio e ci terrà sicuramente a non sfigurare.