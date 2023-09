Tragedia nel calcio: il classe ’97 si è spento per sempre | La morte annunciata poco fa

Il calciatore 26enne si è spento per sempre tra lo sgomento generale. Una vicenda che paralizza il mondo dello sport.

Una vera e propria tragedia ha colpito il calciatore di Panama Gilberto Hernandez, ucciso a colpi di pistola a Colón. Una morte assurda, a soli 26 anni e altre 7 persone coinvolte e ferite. Il mondo dello sport piange uno dei suoi atleti.

Secondo la ricostruzione della stampa locale, riportata dalla Gazzetta dello Sport il calciatore è stato crivellato di colpi di pistola da uomini non identificati nella giornata di domenica scorsa. Il difensore si è trovato coinvolto in un presunto agguato, legato probabilmente a un regolamento di conti tra narcotrafficanti.

Hernandez si trovava con altre persone alla Calle 5 di Avenida Herrera quando è stato raggiunto dagli assassini, arrivati a bordo di un taxi. La città di Colón, a Panama, è un importante centro portuale e industriale, noto per un tasso di criminalità ancora elevato.

Soltanto quest’anno infatti a Colón sono state uccise più di cinquanta persone. Il vice commissario Argüelles, capo della polizia della regione di Colón, ha dichiarato di aver arrestato un individuo sospettato dell’omicidio ma non sono arrivate ulteriori conferme sull’accaduto.

Le ipotesi riguardanti l’indagine

Non è dato sapere se Gilberto Hernandez si trovasse sul luogo per interessi personali o comunque riconducibili al gruppo di persone che si trovava con lui. Non è quindi chiaro se l’obiettivo fosse lui o un altro componente della compagnia.

Il padre del calciatore ha lanciato un appello, chiedendo ai giovani di “fermare la violenza”. Ciò che manca dal suo punto di vista è una coscienza sociale e invoca “progetti per salvare i giovani da questa brutta situazione che sta vivendo tutto il paese”.

Prima il debutto nel CAI e poi Messi

Gilberto Hernandez si forma come calciatore nel vivaio dell’Arabe Unido, club panamense che vanta in bacheca 15 titoli nazionali. Nel 2022 l’approdo al Club Atlético Independiente, uno dei più importanti. È stato protagonista in campo nelle due vittorie dei tornei Apertura e Clausura tra 2022 e 2023.

Hernandez vantava due presenze con la maglia della sua nazionale. Lo scorso marzo l’aveva indossata per la prima volta contro il Guatemala. Nella seconda apparizione, da subentrato nella ripresa, un incontro davvero speciale. Nell’altra metà campo Lionel Messi, uno dei calciatori più ammirati. Era il 24 marzo 2023. La federcalcio panamense e il suo CAI si stringono nel cordoglio attorno alla famiglia del calciatore.