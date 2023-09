Milan, addio last minute: contratto depositato allo scadere del tempo

Il Milan e il calciatore si separano proprio allo scadere dei termini di questo calciomercato.

La rosa del Milan è finalmente completa. Il mercato ha portato in dote molti volti nuovi, alcuni di questi già pronti a dare il loro contributo in campo. È il caso ad esempio di Loftus-Cheek, tra i più positivi contro la Roma, così come non si può negare l’importanza di Pulisic.

I rossoneri hanno condotto un mercato intelligente, che consegna a Stefano Pioli una macchina quasi perfetta. Ora toccherà al tecnico italiano far rendere al massimo i calciatori a disposizione e ottenere i risultati che la tifoseria chiede da tempo.

Un gruppo affiatato che è cresciuto sicuramente nei centimetri. Come dimostrano gli episodi decisivi del match vinto all’Olimpico, il Milan è più presente nell’area di rigore avversaria e può far valere una ritrovata forza fisica. Caratteristiche che ben si sposano con il nostro campionato.

Nelle ultime ore di mercato la dirigenza è riuscita persino a cedere gli esuberi ed evitare di cadere nella trappole del mercato. Ogni reparto ha infatti almeno due soluzioni per ruolo e con tanti impegni tra campionato e Champions League, il Milan potrà far esprimere al meglio tutti i calciatori.

Gli incastri delle ultime ore di mercato

Cosa è cambiato nelle ultime ore di mercato? In tanti si sono chiesti se sarebbe arrivato un attaccante, un uomo in grado di far rifiatare Olivier Giroud. La risposta non si è fatta attendere e dalla Fiorentina è arrivato il serbo Luka Jovic.

L’ex calciatore del Real Madrid ha soltanto fatto intravedere le sue qualità e Pioli gli chiederà una maggiore presenza nel tabellino, potendolo schierare almeno in due diversi ruoli del tridente offensivo. Tra centrocampo e difesa invece ci si è concentrati sulle uscite.

Il punto sulle uscite: chiamata dalla Premier

Non solo colpi in entrata per il Milan. La società è riuscita anche ad accontentare quei giocatori che non avrebbero avuto spazio in questa stagione, consentendo loro di trovare maggiore fortuna in un altro club. È il caso del 26enne difensore francese Fodé Ballo-Touré. Arrivato a Milanello nell’estate del 2021, il calciatore non ha sicuramente inciso come alternativa a Theo Hernández.

Il Fulham ha approfittato della chiusura posticipata del mercato inglese e potrà quindi contare in extremis su Ballo-Touré. L’operazione tra i due club si è chiusa in prestito. Il Milan chiude così un mercato sontuoso, certificato dagli oltre 100 milioni di spesa complessiva. Ora i tifosi si aspettano lo scudetto, il colpo più affascinante.